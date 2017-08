Litvínov (Mostecko) - Kanadský hokejový útočník Josh Nicholls se po krátkém působení v německém Straubingu pokusí naplno projevit své schopnosti na evropském kontinentu v dresu Litvínova. Pětadvacetiletý rodák z Richmondu, jehož v roce 2010 draftovalo Toronto, ale NHL neokusil, se v přípravě v dresu Vervy ukazuje v dobrém světle. Nicholls doufá, že Litvínovu pomůže k co nejlepším výsledkům.

Do dnešního dne Nicholls v přípravě sehrál za Severočechy devět utkání a připsal si sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. Vedení klubu si od posily slibuje, že bude patřit mezi kanonýry. "Při prvním setkání mi řekli, že by byli rádi, kdybych dal 30 gólů za sezonu. To je samozřejmě hrozně vysoký cíl. Já budu dělat, co je v mých silách, abych pomohl týmu," řekl Nicholls novinářům.

Jeho cesta na sever Čech vedla přes českého útočníka Matěje Stránského, s kterým v letech 2010 až 2013 působil v juniorské WHL v Saskatoonu. "Jeho táta Darek je asistentem trenéra v Litvínově. Zavolal mi, jestli chci do České republiky a hrát tu. Před dvěma roky Litvínov vyhrál titul, tak jsem byl šťastný, že půjdu do dobrého týmu a budu hrát kvalitní hokej," popsal Nicholls.

Od roku 2013 nastupoval v nižších zámořských soutěžích. Hrál v AHL za Hartford a v ECHL za Greenville a Colorado. Letos v únoru zamířil do Straubingu, v jehož dresu stihl sedm zápasů a nasbíral čtyři body za gól a tři přihrávky.

Podle svých slov hraje spíše evropským stylem hokeje a odchod na Starý kontinent se nabízel. "Slýchal jsem i doma, že můj styl je spíš evropský. Přemýšlel jsem nad možností, že jednou půjdu do Evropy a bude to pro mě jednodušší přechod. Česká liga je velice dobrá. V minulé sezoně jsem šel do Německa a pomohlo mi to se přizpůsobit a zvyknout si. Už se nemůžu dočkat startu sezony," podotkl Nicholls.

Nastupuje ve druhé formaci s Martinem Hanzlem a Jakubem Černým. "Příprava byla velmi kvalitní. Měl jsem hodně času se sehrát se spoluhráči. Doufám, že budu branky střílet a nezklamu," podotkl forvard, jehož Maple Leafs draftovali v sedmém kole na 182. pozici.

Nicholls vyrůstal ve Vancouveru a jeho vzorem byla švédská hvězda Canucks Markus Näslund. Jeho snem zůstává si jednou v NHL zahrát. Teď ale myslí jen na Litvínov, kde bude druhou kanadskou akvizicí v historii. V ročníku 1992/93 hrál za Severočechy forvard Lloyd Pelletier, který byl oblíbencem fanoušků. "Vím, že očekávání budou veliká," nechce zklamat ani Nicholls.

Věří, že Litvínov má na to, aby v extralize bojoval o nejvyšší pozice. "Podle toho, co jsem zatím viděl, a podle přípravných zápasů se mi líbí, jak je tým sestavený. Máme velkou šanci být silným mužstvem," je přesvědčený.

V Litvínově se mu líbí a těší se i na atmosféru na více než 60 let starém Zimním stadionu Ivana Hlinky. "Každý stadion má svůj charakter a historii. Tady je také cítit. Vyrostli tady takoví hráči jako Jiří Šlégr a další, kteří toho odehráli spoustu v NHL," dodal Nicholls.