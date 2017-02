Příbram - Dokonalý návrat do sestavy slávistických fotbalistů prožil kamerunský defenzivní záložník Michael Ngadeu. Nedávný mistr Afriky po odpykání trestu za žluté karty v úvodním jarním kole proti Jihlavě nastoupil do dnešního ligového duelu v Příbrami v 51. minutě jako střídající hráč a v druhé půli během 25 minut oslavil svůj první hattrick v kariéře. Slavia i díky tomu rozdrtila soupeře 8:1.

"Lepší návrat do sestavy jsem si nemohl představit. Je to pro mě něco nového, rozhodně nečekám, že budu dávat tři góly za zápas," řekl novinářům Ngadeu. "Jsem defenzivní hráč, mám hlavně obranné pokyny, takže proto, že jsem dnes dal tři góly, to určitě nebudu hodnotit jako můj nejlepší výkon v životě," dodal šestadvacetiletý středopolař.

Na africkém šampionátu pomohl Kamerunu ke zlatu dvěma góly a formu si přenesl i do jarní části české ligy. Nejprve se prosadil v 55. minutě po rohu hlavou a zvýšil na 4:0. Poté se v 73. minutě blýskl technickou střelou z dálky. "Asi nejhezčí gól, co jsem dal," podotkl.

Hattrick pak zkompletoval v 79. minutě z penalty. "Nebylo v plánu, že půjdu, ale chtěl jsem dát hattrick. Bavil jsem se se spoluhráči a dali mi míč, abych ten hattrick dal," prohlásil Ngadeu. "Zatím mi nikdo nic neřekl, ale když budu muset zaplatit, zaplatím," dodal s úsměvem.

Neměl tušení, že Slavia útočí na rekordní ligovou výhru 9:1. "Je pravda, že tohle skóre je úžasné. Ale to je prostě fotbal, někdy se to stane. Viděli jsme, že dneska vyhrál Bayern v bundeslize nad Hamburkem 8:0," podotkl Ngadeu.

V hledišti příbramského stadionu mohl vidět i svou národní kamerunskou vlajku. "To byl můj kamarád, který přijel na pár dní z Německa. Chtěl mě vidět v akci, tak se přijel na utkání podívat," dodal Ngadeu.

Jeho výkon chválil také kouč Slavie Jaroslav Šilhavý. "Nikdo nemá jisté místo a Michael ještě musel plnit nějaké povinnosti pro africký šampionát, tudíž neabsolvoval celý tréninkový mikrocyklus. Akceptoval, že nebude v základu," řekl trenér.

"Asi nebyl ani naštvaný, když přišel a dal tři branky," smál se Šilhavý. "Bylo to nečekané. Kéž by mu to vydrželo. Je nesmírně silný hráč, což ukazoval i na africkém mistrovství. Asi se mu ale každý zápas nepovede hattrick," dodal Šilhavý.