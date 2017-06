Praha - Praha by mohla za rok vidět další dílo čínského umělce a aktivisty Aj Wej-weje. Na rozdíl od loňské a letošní prezentace několika jeho prací ve Veletržním paláci by další dílo mělo v Praze zůstat natrvalo. Jeho instalaci Bicycle Chandelier, monumentální lustr z čínských kol doplněný křišťálovými ozdobami, která se nedávno těšila zájmu publika například v londýnské Royal Academy of Art, zamýšlí ředitel Národní galerie(NG) Jiří Fajt umístit do vnitřního dvora paláce Kinských.

Instalace této monumentální práce má připoutat mnohem větší pozornost návštěvníků hlavního města k této budově, která i přes svoje centrální umístění na Staroměstském náměstí ještě před třemi lety patřila mezi nejméně navštěvované objekty NG, řekl Fajt ČTK.

Loni se před Veletržním palácem objevil cyklus bronzových plastik Zvěrokruh, letos Aj Wej-wej vytvořil pro stejný objekt rozsáhlý projekt Zákon cesty, jehož hlavní část vznikla pro Prahu a reflektuje autorovo současné velké téma, tedy fenomén migrace v globálním měřítku.

Také obrovský lustr pro palác Kinských spojuje jako ostatně většina Aj Wej-wejových děl silné společenské poselství s vytříbenou estetikou. "Kola nakupená ve velkém množství lze číst jako jeden z identifikačních znaků čínské společnosti, současně však je tento jízdní prostředek ironickým komentářem stále silných restriktivních omezení svobodného pohybu v čínské společnosti a nerespektování základních lidských práv a svobod," říká Fajt. U tohoto více jak pětimetrového lustru tvoří kola kostru, kterou doplňují ověsy z křišťálového skla.

Dílo známé ze světových galerií by mělo ozdobit palác Kinských po plánovaných úpravách v příštím roce. Za téměř tři roky působení Fajta v čele NG budova doznala dílčích změn, další ředitel plánuje. Palác Kinských podle něj patřil před jeho nástupem k nejméně navštěvovaným objektům NG. Fajt z něj chce vytvořit výkladní skříň NG a počínaje loňskou přehlídkou celníka Rousseaua v ní zpřístupňovat výstavní highlighty. Do 3. září v něm je výstava německého malíře Gerharda Richtera.

Již před jejím zahájením prošlo přízemí paláce úpravami, vzniklo nové návštěvnické centrum s prodejnou, pokladnami a recepcí. S koncem výstavy začne rozsáhlejší revitalizace této rokokové budovy. Hlavním cílem je otevření někdejšího šlechtického sídla veřejnosti za současného propojení Týnské uličky se Staroměstským náměstím, říká ředitel.

V přízemí paláce pak má být vytvořeno návštěvnické zázemí, budou se zde nabízet kulturní programy třeba pro rodiny s dětmi, rozšíří se i nabídka obchodních a gastronomických služeb. Součástí této "oživující kúry" má být i otevření míst, která dosud zůstávala skryta za uzamčenými dveřmi, slibuje ředitel. Vůbec poprvé se zpřístupní biedermeierovský knihovní sál s původními knihovními fondy a soukromé prostory rodiny Kinských s ložnicí vyzdobenou tapetami s papoušky a barokním malovaným záchodem.