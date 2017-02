Praha - Národní galerie v Praze (NG) vybrala novou bezpečnostní agenturu a ještě dnes s ní pravděpodobně podepíše smlouvu na ostrahu svých objektů a děl. ČTK to řekl ředitel NG Jiří Fajt. Smlouva bude na rok, v jeho průběhu NG vypíše velkou veřejnou soutěž, doplnil. NG kvůli sporům s bezpečnostní agenturou o víkendu zavřela všechny expozice. Podle Fajta to nebylo poprvé za působení této agentury, předchozí uzavření expozic ale nikdy nebylo tak rozsáhlé.

Agentura ABAS IPS Management, která zajišťuje ostrahu NG od října, tvrdí, že jí NG dluží peníze. Proti tvrzením Fajta, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky, se ohrazuje. Chce se bránit právními kroky. NG říká, že firma neplnila své závazky. Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit.

NG dnes na svém webu dnes uvedla, že příčinou sporu nejsou peníze. "Podstatné je, že firma ABAS na zakázku nestačila a zásadně porušovala smluvní povinnosti," uvedla galerie. Agentura podle ní posílala málo lidí do služeb, což se již dříve projevilo například opakovaným uzavřením Salmovského paláce. "Jsou zdokumentovány případy nedbalosti při plnění strážních povinností (spánek na pracovišti) nebo fyzické napadení návštěvníků ostrahou. Toto jednání mělo pro agenturu i finanční dopady. Není však pravdou, že NG neplatila oprávněné nároky agentury," píše NG. Jednostranné odstoupení od smlouvy podle NG umožňují její podmínky, které vzešly z výběrového řízení vypsaného ministerstvem. Agentura ABAS odstoupila od smlouvy bez předchozího upozornění a navíc v pátek v podvečer, což působí dojmem snahy poškodit prestiž NG, uvádí web.

Podle informací ČTK v případu figuruje také množství pokut, které NG firmě ABAS udělila za opakované porušování uzavřené smlouvy. Firma je neplatila a dluží tedy dnes galerii více peněz, než jí galerie na fakturách. Agentura svým zaměstnancům platí údajně nižší než minimální mzdu, což může být také důvodem toho, že se její zaměstnanci stále střídají a je pro ni těžké další lidi zaměstnávat, a plnit tak své povinnosti dané smlouvami.

"Jsme v krizovém režimu, udělali jsme neveřejné řízení na jednoho uchazeče," upřesnil Fajt. Od úterý by podle ředitele měly být všechny objekty ostrahou zajištěné a veřejnosti přístupné. S firmou, která loni vzešla z velkého tendru vypsaného ministerstvem kultury (MK), spolupracuje většina příspěvkových organizací MK a i jiné než NG s ní měly potíže. Patří k nim třeba Národní technické muzeum či Galerie Rudolfinum, jak ČTK potvrdil její ředitel Petr Nedoma.

Ten si kvůli nekompetentnosti jejích zaměstnanců dokonce najal další dva pracovníky ostrahy, kteří splňují kritéria potřebná k ostraze uměleckých děl a které platí z rozpočtu galerie. Problémem podle něj je třeba to, že se zaměstnanci stále střídají. "My bychom si je i vyškolili, ale za týden sem přijdou jiní," řekl Nedoma ČTK. Výběr agentury ABAS podle něj může být rizikem pro celé české kulturní dědictví, respektive tu jeho část, kterou spravují příspěvkové organizace střežené touto firmou. Firmu vybralo ministerstvo v tendru za více než půl miliardy korun.

Smlouvu s firmou na překlenutí doby do řádného výsledku tendru podle Fajta nemusí schvalovat ministerstvo kultury. Do nového tendru galerie podle něj začlení požadavky na kvalifikační předpoklady pro bezpečnostní službu, které v předchozí smlouvě chyběly. V dočasné smlouvě i v té, jež bude výsledkem tendru, bude podle Fajta klauzule, že pracovníci ostrahy přejímají umělecká díla a prostory do své péče. "To ABAS neměl, na rozdíl od předchozích smluv, které NG s jinými firmami na ostrahu měla," řekl. Mělo by se tak předejít mimo jiné možnému poškození děl. Zatímco dříve se za několik let zjistilo menší poškození jednoho exponátu, za dobu působení firmy ABAS to podle ředitele bylo šest poničených děl.