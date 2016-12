Soluň (Řecko) - Sportovní ředitel fotbalového Liberce Jan Nezmar připustil, že se Severočechům v létě nepovedlo doplnit kádr tak jako o rok dříve, a zejména proto jim nevyšel závěr podzimu. Slovan po čtvrteční prohře v Soluni nepostoupil v Evropské lize ze skupiny, hlavně však v domácí soutěži přezimuje až na třináctém místě a jen dva body od sestupových pozic, takže vedení plánuje posily.

"Je to rozporuplné hodnocení podzimu. Na začátku sezony obrovský úspěch, optikou Liberce je velká věc dostat se do základní skupiny pohárů. Tím, že jsme tam byli poslední dobou často, to možná někomu zevšednělo, ale měli bychom to hodnotit opravdu vysoko. To zaslouží velkou pochvalu pro hráče," řekl Nezmar novinářům.

"Bohužel často se říká, že se sezona hodnotí podle posledního zápasu. Když se vyhraje, tak dobré, když prohrajete, tak blbé. U nás to navíc nebylo jen o posledním zápase, ale nepovedlo se nám celé poslední období. S tímhle týmem bychom měli být v lize v jiných patrech a i v té Evropě jsme mohli uhrát ještě víc," doplnil Nezmar.

Liberec po porážce 0:2 na hřišti PAOK Soluň zakončil skupinu Evropské ligy na posledním místě se čtyřmi body. Stejně jako před rokem bojoval o postup do závěrečného kola, ale vloni získal o tři body víc.

"Říká se, že praxe ukáže, jak se povedlo doplnění kádru. A praxe nám ukázala, že se nám to nepovedlo tak jako vloni. Měli jsme vyhlédnutých pár hráčů, kteří pak v průběhu podzimu buď dávali góly nebo zářili tak, že se objevili v reprezentaci. To člověka samozřejmě naštve, ale realita je prostě taková, že se nám je nepovedlo přivést," řekl Nezmar.

"Bohužel se potvrdily naše obavy, které jsme měli při složení toho mužstva, že když z toho pak vypadne jeden dva nebo dokonce tři hráči základní sestavy, budeme mít velký problém," doplnil bývalý útočník.

Vzhledem k nepovedenému závěru podzimu je v tuto chvíli konkrétní zájem zřejmě jen o reprezentanta Jana Sýkoru, o němž uvažují všechny tři aktuálně nejlepší české celky Plzeň, Slavia a Sparta. "Teď konkrétně jednáme z kluby z Česka. Vnímám, že Honza je zboží, o které je zájem. V Liberci je politika taková, že hráčům, kteří překročí rozměr Slovanu, se nebrání k dalšímu postupu. S tímhle spousta z nich přichází do Liberce, v tomhle duchu budeme jednat i o osudu Sykiho," řekl Nezmar.

Doplnění kádru by se mělo týkat více postů. "V první fázi je to naprosto jasné. Nedáváme góly, čili chceme někoho, kdo je bude dávat. Samozřejmě potřebujeme stopera, protože David Hovorka je mimo hru na celou sezonu a je jasné, že početně minimálně jeden bude chybět. Další vývoj bude záležet i na tom, jak se bude odvíjet situace kolem Sýkory," uvedl Nezmar. Do útoku by mohl přijít třeba Slovák Michal Ďuriš, který ve čtvrtek naznačil, že by mohl opustit Plzeň. "Ďuriš by se nám líbil," podotkl Nezmar.

O libereckého sportovního ředitele měla zájem Slavia. "Můžu potvrdit, že mě oslovila, ale v tuhle chvíli žádná jednání neprobíhají. Pozitivní impulz pro mě byl, že zůstal Jindra Trpišovský," uvedl k Nezmar k setrvání kouče, kterého lákala na Letnou Sparta.