Praha - Česko ani západní země na tom s udržitelným rozvojem nejsou tak dobře, tak to vypadá podle letošní studie na toto téma, tvrdí humanitární a rozvojové nevládní neziskové organizace v kampani Česko proti chudobě. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci kampaně Tomáš Tožička, ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Strategii udržitelného rozvoje do roku 2030 určila OSN před dvěma lety. Jak se státům daří tuto strategii naplňovat, popsala studie Bertelsmannovy nadace a dalších institucí letos v červenci. "Zajímavé bylo to, že se Česká republika ocitla na pátém místě, což vzbudilo velkou pozornost u politiků," uvedl Tožička. Výsledky studie komentoval například ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Česko podle ní předstihlo i Německo, což podle Tožičky sice vypadá pěkně, není to ale tak jednoduché. Studie je zavádějící, tvrdí Tožička.

Studie si podle Tožičky nevšímá rovnoměrně všech 17 cílů udržitelného rozvoje, mezi něž patří například sociální problematika nebo životní prostředí, a klade větší důraz na průmysl. Tožička rovněž upozornil na to, že není jasná metodika, kterou studie použila. Pracovní skupina při OSN určila 230 indikátorů, studie zohledňuje jen některé. Velmi málo jsou mezi nimi zastoupeny ty, spojené s bojem proti chudobě či udržitelností obcí a měst. Tožička o studii mluví jako o "fake news" (nepravdivých zprávách), které jsou v tomto případě o to nebezpečnější, že za nimi stojí uznávaní experti.

"Západní společnosti mohou na základě takových měření snadno získat dojem, že se jich udržitelný rozvoj vlastně netýká nebo že je všechno v nejlepším pořádku," uvádí tisková zpráva kampaně. Studie, jako je ta kritizovaná, poskytují podle zástupců neziskových a humanitárních společností zpětnou vazbu politikům, a pokud jsou špatné, nelze na nich stavět správná rozhodnutí. "Pokud jsme pátí nejlepší, je těžké přesvědčovat například průmysl, aby něco změnil," uvedl Tožička.

Studie hodnotící plnění cílů udržitelného rozvoje zařadila Česko na 5. příčku ze 157 zemí, před ČR se umístily jen skandinávské země. Strategie OSN pro udržitelný rozvoj vznikla před dvěma lety, od dubna 2017 má Česko vlastní strategii k plnění cílů udržitelného rozvoje. Nese název Česká republika 2030.