Praha - Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Lidí bez práce přibylo o 18.618 na 381.373 uchazečů, což je ale nejnižší prosincová hodnota od roku 2008. Předloni v prosinci byl podíl lidí bez práce 6,2 procenta. Podle Úřadu práce ČR, který čísla oznámil, jde o běžný vývoj nezaměstnanosti ke konci roku, kdy se projevuje postupné ukončování sezonních prací. Také analytici podobný vývoj očekávali. Nárůst je podle nich dočasný a po zimních měsících začne nezaměstnanost klesat.

"S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2016 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost během celého loňského roku podle ní kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. V meziročním srovnání ale setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. "Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí," dodala.

Počet volných pracovních míst ve srovnání s listopadem klesl o 2804 na 132.496. Přesto je to ale nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Meziročně se počet volných pracovních míst zvýšil o 29.951.

Z jednotlivých krajů byla v prosinci nejnižší nezaměstnanost v Praze, a to 3,4 procenta, předstihla tak Plzeňský kraj, kde byla nejnižší v předchozích měsících. Naopak nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, a to 7,8 procenta.

Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost tradičně v Praze - východ a Rychnově nad Kněžnou, a to shodně 1,8 procenta. Následuje Mladoboleslavsko s 2,7 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenal úřad v okresech Karviná (10,3 procenta), Most (10,1 procenta) a Bruntál (9,5 procenta). Nezaměstnanost klesla v prosinci ve třech regionech, a to v Praze, Mostě a Karviné, naopak v 74 okresech nezaměstnanost vzrostla.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Největší nápor je na Karvinsku, kde je na jedno místo 15,9 uchazeče.

Nárůst nezaměstnanosti je podle analytiků dočasný

Přes prosincový nárůst nezaměstnanosti je v Česku stále nedostatek vhodných pracovních sil, trh práce je v nejlepší kondici od roku 2008 a po zimních měsících opět začne nezaměstnanost klesat. To bude také tlačit na růst mezd. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Důvodem nárůstu je každoroční konec sezónních prací. Podle některých ekonomů však za výsledky stojí i globální trend.

"I prosincová data ale potvrzují, že v české ekonomice je momentálně ze strany zaměstnavatelů hlad po pracovní síle, neboť meziroční pokles míry nezaměstnanosti je doprovázen růstem počtu volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti bude meziročně klesat i letos, tempo poklesu se ale bude postupně snižovat," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

K příznivému vývoji na trhu práce přispívá podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka zejména pokračující růst ekonomiky vytvářející nová pracovní místa. "Problémem trhu práce je nyní spíše nedostatek kvalifikovaných pracovních sil než volných míst. Nezaměstnanost je tak patrně pod svou přirozenou měrou," uvedl.

I podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška prosinec potvrdil dobrou kondici trhu práce viditelnou již delší dobu. "Růst počtu lidí bez práce proti listopadu o méně než 20.000 byl k vidění naposledy před deseti lety a od začátku milénia se vyskytl teprve třikrát," upozornil. Vše podle něj nasvědčuje tomu, že se pozitivní trendy na trhu práce udrží i v prvních měsících letoška.

Vedle rekordně nízké nezaměstnanosti se ČR může pochlubit velmi silnou nabídkou volných pracovních míst. "Těch je nejvíce za posledních devět let a zřejmě nejde o rekord poslední," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou práce lze přitom podle něj mimo jiné přičítat tomu, že nabízené mzdy jsou z velké část neatraktivní. Jde hlavně o nekvalifikované profese. U pomocných prací v těžbě a ve stavebnictví se nabízené mzdy podle zjištění ČSOB pohybují okolo 12.000 korun, u pomocných dělníků do výroby okolo 14.000 Kč hrubého. "Jediná silně poptávaná profese, která se dostává s nabízenými mzdami přes hranici 20.000 Kč, jsou řidiči," uvedl.

Pokračující příznivý vývoj ekonomiky bude nezaměstnanost přitom podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera snižovat i v letošním roce. "Vzhledem k její velmi nízké úrovni a nedostatku vhodné pracovní síly však bude její pokles ve srovnání s předchozími roky pomalejší a její průměrnou výši očekáváme na úrovni 5,2 procenta," uvedl.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora k dnešním výsledkům uvedl, že za výsledky stojí globální trend. "Situace na trhu práce je nyní například v Německu nejlepší od roku 1990, kdy došlo ke znovusjednocení. A v USA mají nyní nejnižší počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti za 43 let. Vezeme se tedy na trendu," uvedl.