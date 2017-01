Praha - Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Důvodem nárůstu je každoroční konec sezónních prací. Přesto je trh práce v nejlepší kondici od roku 2008 a po zimních měsících začne nezaměstnanost opět klesat, což bude tlačit na růst mezd. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR a vyjádření analytiků pro ČTK. V mezinárodním srovnání má Česká republika nadále nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.

Loni v prosinci lidí bez práce přibylo o 18.618 na 381.373 uchazečů, což je ale nejnižší prosincová hodnota od roku 2008. "S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2016 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost během celého loňského roku podle ní kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. V meziročním srovnání ale setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. "Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí," dodala.

Počet volných pracovních míst ve srovnání s listopadem klesl o 2804 na 132.496. Přesto je to ale nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Meziročně se počet volných pracovních míst zvýšil o 29.951. Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou práce lze podle analytika ČSOB Petra Dufka mimo jiné přičítat tomu, že nabízené mzdy jsou z velké část neatraktivní. Jde hlavně o nekvalifikované profese. U pomocných prací v těžbě a ve stavebnictví se nabízené mzdy podle zjištění ČSOB pohybují okolo 12.000 korun, u pomocných dělníků do výroby okolo 14.000 Kč hrubého. "Jediná silně poptávaná profese, která se dostává s nabízenými mzdami přes hranici 20.000 Kč, jsou řidiči," uvedl.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška i prosinec potvrdil dobrou kondici trhu práce viditelnou již delší dobu. "Růst počtu lidí bez práce proti listopadu o méně než 20.000 byl k vidění naposledy před deseti lety a od začátku milénia se vyskytl teprve třikrát," upozornil. Vše podle něj nasvědčuje tomu, že se pozitivní trendy na trhu práce udrží i v prvních měsících letoška.

Z jednotlivých krajů byla v prosinci nejnižší nezaměstnanost v Praze, a to 3,4 procenta, předstihla tak Plzeňský kraj, kde byla nejnižší v předchozích měsících. Naopak nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, a to 7,8 procenta.

Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost tradičně v Praze - východ a Rychnově nad Kněžnou, a to shodně 1,8 procenta. Následuje Mladoboleslavsko s 2,7 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenal úřad v okresech Karviná (10,3 procenta), Most (10,1 procenta) a Bruntál (9,5 procenta). Nezaměstnanost klesla v prosinci ve třech regionech, a to v Praze, Mostě a Karviné, naopak v 74 okresech nezaměstnanost vzrostla.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Největší nápor je na Karvinsku, kde je na jedno místo 15,9 uchazeče.

Údaje o obecné míře nezaměstnanosti dnes zveřejnil také Český statistický úřad. Ta dosáhla 3,8 procenta a loni se dostala na své nejnižší hodnoty za posledních 20 let a nejnižší hodnotu v rámci zemí EU. "Míra nezaměstnanost se tak již nachází na své přirozené míře, což bude dále tlačit na růst mezd, které by měly v letošním roce zrychlit o zhruba 4,5 procenta," hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Mezinárodně srovnatelná nezaměstnanost vychází ze standardizovaných dotazníků Eurostatu a její pojetí je širší než čísla vycházející z dat z úřadu práce.