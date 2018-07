Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let - vývoj od června 2017 do června 2018.

Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let - vývoj od června 2017 do června 2018.

Praha - Nezaměstnanost v Česku v červnu klesla na 2,9 procenta z květnových tří procent. Bez práce bylo 223.786 lidí, nejméně od července 1997. Počet volných míst naopak vzrostl na více než 301.516. Oznámil to Úřad práce ČR. Loni v červnu byla nezaměstnanost na čtyřech procentech, bez práce bylo tehdy téměř 300.000 lidí. Podle analytiků byla červnová nezaměstnanost na nejnižší úrovni od června 1996.

Nezaměstnanost klesá vytrvale od února. Zájem o nové zaměstnance je stále především v technických a dělnických oborech. Trh práce ovlivňují také sezonní práce zejména ve stavebnictví, gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě.

"V souvislosti se sezónními pracemi, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 4624 méně, tedy 104.674. Sezónní činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Pardubickém kraji, a to 1,8 procenta. V Plzeňském a Jihočeském kraji je to shodně 1,9 procenta, v hlavním městě je pak nezaměstnanost na dvou procentech. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných je v Moravskoslezském kraji, kde na konci června činil 4,7 procenta. V Ústeckém kraji to bylo 4,6 procenta.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 73 okresů, ve čtyřech okresech nezaměstnanost vzrostla. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl na konci června v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec, a to 1,1 procenta. Nejhůře je na tom Karviná s mírou nezaměstnanosti 7,1 procenta. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,8), Most (4,1) a Ústí nad Labem (4).

Nejvíce volných míst bylo v Praze, kde jich zaměstnavatelé nabízeli více než 59.000. Nejméně jich je v Karlovarském kraji, zhruba 8200. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé téměř 9000 pozic na dohodu o provedení práce a asi 7900 míst na dohodu o pracovní činnosti.

Podle Sadílkové je nyní i přes nízkou nezaměstnanost patrný trend, kdy mnoho uchazečů ztrácí motivaci pracovat. Důvodem je třeba nízká úroveň vzdělání, zastaralá kvalifikace, nedostatek praxe, exekuce, omezená mobilita, věk, zdravotní handicap či péče o malé děti nebo blízkého člověka.

"To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence," uvedla Sadílková.

Úřad práce proto třeba finančně podporuje rekvalifikační kurzy, ke konci června se jich účastnilo 609 lidí. Zájem je hlavně o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a účetnictví.

Od dubna 2016 mohou lidé také žádat o příspěvek na dojíždění do práce, dosud toho využilo více než 7600 uchazečů, ÚP schválil zhruba 5000 žádostí. O jednorázový příspěvek na přestěhování za prací ve výši 50.000 korun zatím požádalo 320 lidí. Schváleno bylo 153 žádostí, další se posuzují.

V evidenci Úřadu práce byli na konci června nejčastěji uchazeči s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil 43,4 roku. Mezi evidovanými bylo zhruba 84.000 lidí nad 50 let. Třetina uchazečů o zaměstnání je bez práce déle než rok. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 705 dní.

Analytici: Míra nezaměstnanosti byla v červnu nejnižší za 22 let

Podíl nezaměstnaných klesl v červnu podle analytiků na nejnižší úroveň od června 1996. Počet volných pracovních míst převyšuje jejich počet už o 35 procent. Rekordně nízká nezaměstnanost je největší překážkou růstu ekonomiky, shodli se ČTK oslovení analytici. Bez práce bylo 223.786 lidí, nejméně od července 1997.

"Trh práce zlomil v červnu další rekordy," komentoval čísla analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Meziměsíční snížení počtu nezaměstnaných o 6000 bylo ale nejnižší pro červen za deset let, což ukazuje na omezený potenciál k jejímu dalšímu snižování. To je jednoznačně důsledkem nedostatku volné pracovní síly, nikoliv oslabování poptávky po ní. Ta podle něj naopak zůstává enormní. Počet volných pracovních míst překročil v červnu 300.000, což znamená rovněž rekordní hodnotu.

Na jedno volné pracovní místo připadá 0,74 uchazeče, což je rovněž nové historické minimum, doplnil analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych. S příchodem léta jsou sezonní faktory v plné síle. Ty přetrvají až do podzimních měsíců, kdy se míra nezaměstnanosti podle jeho odhadu bude držet pod tříprocentní hranicí. V červenci by si pokles nezaměstnanosti měl dát pauzu, jelikož přijdou na trh práce čerství absolventi a chvíli potrvá, než si najdou zaměstnání. Pro letošek odhadl průměrnou míru nezaměstnanosti na 3,2 procenta.

"Nedostatek zaměstnanců je dlouhodobě největším problémem, který trápí domácí výrobce," upozornila analytička Komerční banky Monika Junicke. Situace je podle ní napjatá v podstatě v celé republice, nezaměstnanost klesla napříč téměř všemi okresy. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší jak historicky, tak i mezi zeměmi v Evropské unii, připomněla.

Na červnovém poklesu se podle analytika Deloitte Václava Frančeho podílely jak sezonní faktory, tedy nabírání sezonních pracovníků ve stavebnictví či zemědělství, tak zlepšení ekonomické situace, díky které nabíraly firmy nové zaměstnance. Ze současné situace na trhu práce mají radost zaměstnanci. V době všeobecného nedostatku pracovních sil si mohou říci o vyšší mzdy, poznamenal.

Napjatá situace na trhu práce představuje hlavní bariéru další expanze průmyslové výroby v ČR, souhlasil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Český trh práce vykazuje rekordní počet pracovních míst. Na drtivou většinu z nich ale podle něho není třeba maturity. "Za poslední rok vzniklo více než tisíc pracovních pozic, které nevyžadují maturitu, ale jen zhruba 7500 těch, které maturitu vyžadují. I to dokládá, že český trh práce se výrazně přehřívá, a to zřetelně dominantně u pracovních pozic s poměrně nízkou kvalifikací. To není z hlediska středně a dlouhodobého rozvoje české ekonomiky žádoucí," podotkl.