Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let (7/2016 - 7/2017) ČTK/ČTK

Praha - Nezaměstnanost v červenci po pětiměsíčním poklesu vzrostla na 4,1 procenta z červnových čtyř procent. Podle analytiků jde o tradiční výkyv způsobený příchodem absolventů škol na trh práce a ukončením úvazků ve školství. I přes růst nezaměstnanosti si práci hledalo nejméně lidí za července v posledních 20 letech. Bez práce jich bylo 303.074. Úřady práce jim nabízely více než 188.000 volných pozic a nabídka se stále rozšiřuje. Firmy shánějí zaměstnance těžko, někdy i řadu měsíců. Lákají je na nejrůznější výhody a předhánějí se ve výši mezd.

Červencový nárůst nezaměstnanosti se dal podle generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové předpokládat. "Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence Úřadu práce ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených," uvedla. V menší míře se podle ní do evidence začali hlásit i absolventi škol. Prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují, příchod hlavní vlny očekává v září.

Za velmi dobré označil červencové výsledky premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), Česko podle něj opět potvrdilo roli lídra v celé EU.

Podle analytiků nedostatek pracovníků brání růstu ekonomiky. "Je zřejmé, že v této době získá práci prakticky každý, kdo o ni má zájem," upozornil analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Firmy se přetahují o zaměstnance zvyšováním mezd a poskytováním dalších benefitů, zároveň se jim čím dál víc vyplácí investovat do robotizace.

Firmy potřebné zaměstnance hledají těžko. Z ankety ČTK vyplynulo, že se je snaží přilákat různými benefity v podobě náborových příspěvků, firemního ubytování, podpory vzdělávání, pružné pracovní doby, ale třeba i svozových autobusů. "Každý nový zaměstnanec obdrží náborový příspěvek 10.000 korun," řekl ČTK mluvčí strojírenské skupiny Unex Boris Keka.

Břeclavský Gumotex by rád přijal stovku nových zaměstnanců. "Situace je opravdu vážná. Pociťujeme akutní nedostatek pracovníků ve výrobě. Přestože postupně lidi nabíráme, investujeme mnoho času do jejich přípravy a zaměřujeme se i na jejich motivační stránku, nejsou na trhu práce volní lidé v takové míře, jak výroba potřebuje," uvedl tajemník společnosti Pavel Kašuba. Podle něj platná legislativa neumožňuje pružněji reagovat při zaměstnávání zájemců z třetích zemí, například Ukrajinců. Je to několikaměsíční proces, který je z pohledu výrobních firem zdlouhavý.

S nedostatkem pracovníků se potýká i strojírenská skupina Papcel z Litovle. "Počítáme s tím, že budeme kooperovat a zadáme firmám někde v okolí, se kterými spolupracujeme, 100.000 až 140.000 hodin práce ročně. Kromě toho zvažujeme alternativu mít vlastní výrobu v Asii, kde zakázky nyní získáváme více," řekl spolumajitel Papcelu David Dostál.

Ve Středočeském kraji například podle manažera společnosti ManpowerGroup Jiřího Halbrštáta vypukla mzdová válka, nejznatelnější je u nekvalifikovaných pozic ve výrobě, logistice a maloobchodě. "Některé firmy zvedají platy nekvalifikovaným zaměstnancům dvouciferným tempem," uvedl.

V zemědělství chybí aktuálně 12.000 až 15.000 sezonních pracovníků. Nejvíce jich schází pěstitelům ovoce, zeleniny a chmele, kde je třeba více ruční práce, ale také v drůbežárnách a na jatkách. ČTK to dnes řekl Jiří Felčárek z Agrární komory ČR. Nesezonních zaměstnanců podle komory dlouhodobě chybí zhruba 4500. Podle komory je nedostatek pracovníků v českém zemědělství daný nejenom tím, že řada zaměstnanců odchází do důchodu, ale také nižším zájmem mladé generace.

Podle dat společnosti Monster, která je světovou jedničkou na trhu vyhledávání práce, hledaly české firmy v červnu zejména odborníky na IT technologie, finanční experty, obchodníky, zkušené strojaře a stavební inženýry. Poptáváni byli i specialisté na online marketing, dopravu, logistiku a personalistiku. Podle Českého statistického úřadu je nedostatkem kvalifikovaných sil znepokojena třetina podnikatelů. Mnozí kvalifikovaní pracovníci odcházejí za lepším výdělkem na západ. Podle odhahů ministerstva práce pracuje v EU kolem 115.000 Čechů.

Nejnižší nezaměstnanost vykazovaly ke konci července okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ, kde byla míra nezaměstnanosti 1,4 procenta, respektive 1,6 procenta. Naopak nejhorší situace panovala na Karvinsku (9,6 pct) a Mostecku (8,9 pct). Z jednotlivých krajů je nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, a to 6,3 procenta. Naopak nejnižší byla v Plzeňském kraji, kde činila 2,6 procenta.

Analytik Generali Investments Radomír Jáč odhadl, že blízko čtyř procent by se míra nezaměstnanosti měla pohybovat i v dalších měsících, výš se podívá až v závěru letošního roku. Za celý letošní rok by měla průměrná míra nezaměstnanosti činit 4,4 procenta či dokonce méně. Další pokles míry nezaměstnanosti čeká i v roce 2018.