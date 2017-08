Paříž - Přestup brazilského útočníka Neymara z Barcelony do Paris St. Germain za rekordních 222 milionů eur (zhruba 5,8 miliardy korun) nemá z obchodního hlediska pro francouzský celek smysl. Podle odborníků jde spíš o politické gesto katarských majitelů klubu, aby se o arabské zemi začalo mluvit v souvislosti se sportem a ne kvůli údajné podpoře terorismu.

"Pro klub nedává přestup žádný smysl," citovala agentura Retuers finančního experta Roba Wilsona z university v Sheffieldu. "Ať se na to podívám z jakéhokoliv úhlu, tak nikde nevidím žádnou možnost, aby klub zvýšil příjmy a pokryl tak alespoň část přestupní částky. Sportovní hledisko je samozřejmě něco jiného, ale z ekonomického pohledu se jim to nemůže vyplatit," dodal.

Paris St. Germain využil výstupní klauzule v Neymarově smlouvě s Barcelonou a zaplatil za něj 222 milionů eur, což více než zdvojnásobilo dosavadní rekord Paula Pogby. Za francouzského záložníka Manchester United loni poslal do Juventusu 105 milionů eur.

Dosavadní přestupové rekordy se v drtivé většině týkaly transferů hráčů do větších a úspěšnějších klubů, což však není Neymarův případ. Zatímco Barcelona pětkrát vyhrála Ligu mistrů a na domácí scéně získala 24 titulů, pařížský celek má šest ligových triumfů a v pohárech na úspěch stále čeká.

Podle profesora Simona Chadwicka z univerzity v Salfordu jde o chytré politické gesto majitelů klubu mimo jiné. Katar v současnosti čelí kritice dalších arabských států kvůli údajné podpoře terorismu. "Přestup, jakkoliv bude prospěšný pro klub, mohl být motivován i snahou o nenásilné politické sdělení. Zatímco Saúdská Arábie chce, aby svět o Kataru mluvil negativně, Dauhá se naopak díky Neymarovi stalo centrem největšího příběhu v nejsledovanějším sportu na světě," prohlásil.

Paříž vyhlíží Neymara, rekordní přestup do PSG je událostí dne

Příchod brazilského fotbalisty Neymara do týmu Paris St. Germain je dnes ve Francii událostí dne nejen sportovních rozměrů. Francouzská média přestupu, který byl po dvou týdnech dohadů uzavřen ve čtvrtek večer, věnují velký prostor a k Neymarově premiéře připravila i speciální projekty.

Sportovní deník L'Équipe nabízí na svých internetových stránkách speciál s názvem "Král v Paříži". "Je to ohromná událost, není to zápas, ale vítězství bez skóre," píše deník ve svém komentáři. Podle něj je přestup Neymara z FC Barcelona, který se podařil PSG a jeho katarským majitelům, jednou z nejvýznamnějších událostí francouzského fotbalu za posledních třicet let. L'Équipe připomíná, že v nejvyšší francouzské soutěži bude hrát jeden ze tří současných nejlepších fotbalistů světa, což podle deníku francouzská liga nepamatuje od roku 1982, kdy ji opustil Michel Platini.

"Příchodem superstar Neymara se Paris St. Germain zdařila neuvěřitelná sportovní, finanční a obchodní transakce," konstatuje deník Le Monde. Katarští akcionáři podle něj mají šest let po koupi pařížského klubu svůj nový klenot, jehož lesk na hřišti i mimo něj je mnohem větší než v případě Zlatana Ibrahimovice, který z klubu odešel loni v červenci.

"Paříž očekává svou novou hvězdu," píše deník Le Parisien. Po příletu do francouzské metropole soukromým letadlem čeká Neymara nejprve ve 13:30 tisková konference na stadionu PSG. V Parku princů poté zamíří na první trénink, který se odehraje za zavřenými dveřmi. Fanouškům PSG se hvězdný Brazilec představí v sobotu v 15:45 před úvodním utkáním nového ročníku ligy proti Amiens, do hry se však zřejmě ještě nezapojí.

Le Parisien píše, že vedení klubu kvůli příchodu Neymara v posledních dnech jednalo s představiteli pařížské policejní prefektury. Chtěli totiž na dnešek připravit mohutné přivítání fanoušky u některé z pařížských pamětihodností. Vedení pařížské policie se ale podle zdroje Le Parisien tento nápad příliš nezamlouval, protože by to znamenalo nasazení velkého množství policistů, zejména kvůli obavám z teroristického útoku.

"Historický den pro francouzský fotbal!" zahájil dnes deník Le Figaro svůj živý přenos k přesunu Neymara z Barcelony do Paříže. Jeho novináři sledují novou hvězdu PSG na každém kroku a monitorují vše možné, co se kolem jeho přesunu objevuje na sociálních sítích. Všímá si například i toho, že si Neymar nechal u příležitosti přestupu udělat nové tetování na ruce a že někteří rozzuření fanoušci Barcelony spálili Neymarův dres. A také Neymarova večerního vzkazu na instagramu, v němž se svěřil, že pro odchod do PSG se rozhodl proti vůli svého otce, což prý udělal teprve podruhé v životě. "Táto, respektuju tvůj názor, ale už jsem se rozhodl," uvedl Neymar.

Na jeho příchod se někteří fanoušci PSG natolik těší, že už od rána stáli ještě před otevřením frontu na Neymarův nový dres s číslem deset, který se od 10:00 začal prodávat v klubové prodejně v Parku princů. Šéfové marketingu PSG očekávají, že přítomnost brazilské hvězdy výrazně zvýší prodej dresů a dalších reklamních předmětů.