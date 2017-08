Paříž - Nejdražší fotbalista historie Neymar při debutu za nového zaměstnavatele Paris St. Germain přispěl gólem a asistencí k výhře 3:0 v duelu 2. kola francouzské ligy na hřišti Guingampu. Brazilský útočník, za kterého PSG zaplatilo Barceloně astronomických 222 milionů eur, bavil fanoušky pohlednými akcemi a ukázal, že by mohl dobře spolupracovat s kanonýrem Edinsonem Cavanim.

Neymar nemohl v prvním kole nastoupit, jelikož transfer z Barcelony nebyl administrativně dotažen, ale druhý duel sezony už si ujít nenechal. V základní sestavě vyběhl na levé straně útoku spolu s Cavanim a Ángelem Di Maríou.

Hráči PSG soupeře od začátku tlačili a měli málokdy vídané držení míče 74 procent, jenže dlouho marně dobývali obranu Guingampu. Pomohl jim až domácí obránce Jordan Ikoko, který pod tlakem zazmatkoval, ve vápně chtěl poslat malou domů na brankáře, ale místo toho si vstřelil vlastní gól.

To PSG uklidnilo a hosté brzy přidali druhý gól, to když Neymarovu průnikovou přihrávku zužitkoval Cavani. V závěru si oba role vyměnili a Neymar po Cavaniho asistenci mířil do odkryté branky.

Kuriózní situaci nabídl duel mezi Štrasburkem a Lille. V 63. minutě se totiž za stavu 0:0 nechal vyloučit hostující gólman Mike Maignan v době, kdy jeho tým měl už třikrát vystřídáno. Do branky tak musel útočník Nicolas de Preville, kterého později vystřídal obránce Ibrahim Amadou. Těm se čisté konto udržet nepovedlo a Štrasburk nakonec vyhrál 3:0.

Lille muselo už v průběhu první půle třikrát střídat kvůli zraněním. Větší komplikace přišla ale po hodině hry, kdy se gólman Maignan nechal vyprovokovat soupeřem a hodil po něm míč. Sudí ho za to po konzultaci s asistentem vyloučil. Role brankáře se tak musel ujmout útočník De Preville.

Zprvu si vedl dobře a dokonce vychytal nájezd domácího útočníka. Jenže pak ho zaskočila po rohovém kopu teč na přední tyči a Štrasburk šel do vedení.

De Preville se tak vrátil do útoku ve snaze o vyrovnání a do branky šel obránce Amadou, který záhy čelil pokutovému kopu a neuspěl. V závěru inkasoval ještě jednou po tvrdé střele z dálky.