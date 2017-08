Barcelona - Hvězdný brazilský fotbalista Neymar posílil spekulace o chystaném rekordním přestupu z FC Barcelony do týmu Paris St. Germain. Podle zástupců katalánského celku na dnešním tréninku oznámil spoluhráčům, že chce z klubu odejít. Poté trénink předčasně opustil. O Neymarově odchodu do Paříže se spekuluje již delší dobu, ačkoli má s Barcelonou smlouvu až do roku 2021.

Francouzský vicemistr je prý připraven za pětadvacetiletého útočníka zaplatit výstupní klauzuli ve výši 222 milionů eur (zhruba 5,8 miliard korun), čímž by z Neymara udělal nejdražšího fotbalistu historie. Dosud tento primát patřil Francouzi Paulu Pogbovi, který loni přestoupil z Juventusu Turín do Manchesteru United za 105 milionů eur (asi 2,8 miliardy korun).

Neymar přišel do Barcelony v létě 2013 ze Santosu. V katalánském celku se vypracoval v jednoho z nejlepších fotbalistů světa a s Lionelem Messim a Luisem Suárezem vytvořil obávané ofenzivní trio. Brazilský kapitán odehrál za Barcelonu 186 soutěžních zápasů a nastřílel 105 gólů. Získal osm trofejí včetně dvou španělských titulů a jednoho triumfu v Lize mistrů.