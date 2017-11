Los Angeles - Johnny Depp už není tím lamačem ženských srdcí, který na plátně okouzloval lehkomyslným chováním a očima plnýma citu. Hodně zestárnul a jeho výstřelky mimo filmové plátno - od obvinění z týrání manželky až po chování jako primadona během natáčení - poslalo jeho herecké akcie prudce dolů.

Což z něj udělalo ideálního adepta na morálně prohnilého padoucha a zároveň oběť v nové adaptaci románu Agathy Christie Vražda v Orient expresu, kterou režíroval Kenneth Branagh, napsal zpravodajský server news.com.au.

Diváci, kteří vědí o Deppových skandálech, nepochybně rádi uvidí, jaký konec čeká úlisného Ratchetta, do nějž se ve Vraždě v Orient expresu převtělil. Ovšem sám Branagh, který ve filmu rovněž hraje, nechtěl soudit, do jaké míry může Deppovo chování mimo plátno ovlivnit postoj diváků k jeho postavě.

Namísto toho serveru news.com.au řekl, jak odjakživa obdivuje Deppovu "dobrodružnou volbu rolí" - z nichž vypíchl snímky Ed Wood, Střihoruký Edward a Ospalá díra.

"Vždycky jsem cítil, s jakým potěšením sáhne po různých postavách, kdy se nebojí zajít do extrému a hrát i postavy, které budou diváci nenávidět, nebo je uvedou do rozpaků. Vždycky mu jde o samotnou postavu a to, co se od ní může naučit," řekl.

"V tomhle filmu jsme hodně improvizovali jak s jeho postavou, tak v případě Poirota. Využili jsme kombinaci toho, že se Depp naprosto nebojí hrát někoho, kdo je tak mimořádně zlý, a jeho technickou bravurnost před filmovou kamerou. Bylo opravdu úžasné mít tam lidi, jako je on a Michelle Pfeifferová a Willem Dafoe. Páni, ti tedy opravdu vědí, co dělat před kamerou a umí rozbalit beze strachu svůj tvůrčí potenciál."

Depp, Pfeifferová a Dafoe tvoří jen část hvězdného obsazení, které Branagh ve svém ambiciózním snímku shromáždil. Mezi dalšími jsou Judi Denchová, Daisy Ridleyová, Penélope Cruzová, Josh Gad, Leslie Odom Jr., Olivia Colmanová - a pochopitelně on sám.

Branagh, který patří mezi hrstku lidí nominovaných na Oscara jak v herecké, tak v režisérské a také scénáristické kategorii, se obsadil do role jedné z kultovních postav literárních detektivních postav a ztvárnil Hercula Poirota. Zařadil se tak po bok Davida Sucheta, Petera Ustinova a Alberta Finneyho, kteří před ním coby detektiv se slavným knírkem a ještě slavnějšími malými šedými buňkami Vraždu v Orient expresu řešili.

Pro ty, kdo knižní předlohu ani žádnou z dřívějších adaptací neznají - Poirot musí vyřešit vraždu pasažéra v luxusním vlaku, který uvízl uprostřed sněhové bouře. Vrahem může být kdokoli z pasažérů, ale Poirot jako obvykle nezklame.

Přestože je děj zasazený do 30. let minulého století, podle Branagha zápletka nijak nezastarala. Ovšem několik změn pro moderní diváctvo přece jen udělal - mimo jiné zvolil mladší a rozmanitější škálu podezřelých. "Společnost Agatha Christie Limited, která spravuje autorčina práva, nám dovolila změnit začátek, konec a některé z postav, což jsme také udělali," řekl Branagh.

"Mohli jsme zvýraznit některé prvky Poirotovy osobnosti, s nimiž se podle nás může moderní divák ztotožnit. V našem podání není až takový švihák, jako spíš obsesivní týpek, který puntičkářsky vyžaduje správnou velikost vajec k snídani, anebo sudé číslo hotelového pokoje. Zkrátka tu podivínskou stránku, která by mohla lidi oslovit - tak jako rozhodně oslovila mě," dodal Branagh.

Nová adaptace Vraždy v Orient expresu jde do světových kin devátého listopadu, kdy má také premiéru v Česku a na Slovensku.