Sydney - Paříž, Londýn, Řím, New York... to všechno jsou turistické destinace snů, ale když se tam návštěvníci dostanou, čeká na ně realita v podobě dlouhých front, ve kterých mohou čekat až čtyři hodiny, napsal zpravodajský server news.com.au.

Podle nového seznamu, který zveřejnil cestovatelský server TripAdvisor patří mezi atrakce s nejdelší dobou čekání Londýnské oko a pařížské katakomby, kde se na vstup běžně čeká dvě hodiny a během sezóny až čtyři. V obavě z dlouhého čekání jsou někteří cestovatelé ochotní zaplatit několikanásobek obyčejného vstupného - a v některých případech stovky eur či dolarů navíc - aby si na oficiálních stránkách jednotlivých atrakcí rezervovali místo v rámci prohlídky, jež jim zajistí přednostní vstup.

Ovšem pro ty, kdo se na cestách snaží co nejvíce ušetřit a počítají každou korunu, má TripAdvisor jedinou radu - zjistit si, kdy je během dne na dané atrakci nejméně rušno, anebo které období je klidnější. Například na Empire State Building se vyplatí návštěva dopoledne mezi osmou a jedenáctou hodinou, anebo mezi půlnocí a jednou hodinou po půlnoci, pokud se chcete vyhnout davům.

A toto jsou turistické atrakce, kde se podle serveru TripAdvisor čeká nejdéle:

1. Londýnské oko (London Eye) - průměrně 2,5 hodiny; běžné vstupné 23 liber (asi 660 korun)

Londýnské oko je obří ruské kolo, jehož 32 kabin nabízí panoramatický pohled na historickou část Londýna. Návštěvníci, kteří nechtějí čekat průměrně dvě a půl hodiny na vstup, si mohou v přepočtu za 950 korun zamluvit přednostní jízdenku, anebo - pokud si chtějí dopřát trochu luxusu navíc - za necelých 1200 korun přednostní vstup s šampaňským navíc.

2. Sixtinská kaple a Vatikánské muzeum - dvě hodiny; běžné vstupné 16 eur (asi 420 korun)

S více než osmi kilometry chodeb tento rozlehlý muzejní komplex nabízí průřez historií a úspěchy lidstva během posledních 2000 let a vystavuje taková klasická mistrovská díla, jako je socha Myslitel Augusta Rodina či Sixtinská kaple s nejslavnějším dílem Michelangela Buonarrotiho. Přednostní vstup stojí v přepočtu zhruba 1050 korun, anebo si můžete za necelých 1900 korun objednat prohlídku s odborníkem na umění.

3. Římské koloseum - dvě hodiny; běžné vstupné 12 eur

V dávném Římě byla tato mohutná mramorová stavba postavena, aby pojala více než 50.000 diváků, kteří sledovali krvavé souboje a zabíjení divokých zvířat. V současnosti přitahuje zhruba čtyři miliony návštěvníků ročně. Dlouhé fronty mohou turisté předběhnout předplacením prioritní vstupenky v přepočtu za zhruba 800 korun, anebo vstupenky na prohlídku s průvodcem za zhruba 670 korun.

4. Pařížské katakomby - dvě hodiny, v létě tři až čtyři hodiny; běžné vstupné 13 eur

Katakomby ležící v srdci Paříže uchovávají ostatky zhruba šesti milionů Pařížanů, které sem byly postupně převezeny v 18. a 19. století, kdy byly ze zdravotních důvodů rušeny hřbitovy v hlavním městě. V bludišti chodeb mohou návštěvníci obdivovat makabrózní sbírky kostí a lebek. A pokud nechtějí turisté čekat dlouhé hodiny na vstup, přednostní vpuštění dovnitř si mohou koupit v podobě prohlídky s průvodcem v přepočtu za 2150 korun.

5. Eiffelova věž, Paříž - dvě hodiny; běžné vstupné 11 eur

Připravte se obdivovat všechny ohromující pohledy na Paříž pod svýma nohama... ale nezapomeňte si zajistit přednostní vstupenku, protože fronty jsou tu notoricky dlouhé. Přednostní vstupné s prohlídkou stojí v přepočtu zhruba 940 korun. Anebo si můžete koupit skutečně VIP zacházení, kdy nejen předběhnete všechny ostatní, ale navíc se můžete těšit na šampaňské a večeři o čtyřech chodech s těmi nejlepšími výhledy z Eiffelovy věže - to vše za "pakatel" 6300 korun.

6. Bazilika svatého Petra, Vatikán - 1,5 hodiny; vstup zdarma

Jedna z nejslavnějších katedrál na světě je duchovním centrem Vatikánu. Přednostní vstup v rámci některé z placených prohlídek stojí v přepočtu od zhruba 500 korun.

7. Londýnský Tower - 1,5 hodiny; běžné vstupné 21,50 libry

Jedna z nejslavnějších památek Londýna je mimo jiné místem, kde jsou uloženy korunní klenoty a sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo poprav, observatoř, útočiště a vězení především pro vězně z vyšších vrstev. Prohlídka s průvodcem a přednostním vstupem se dá koupit v přepočtu od 730 korun.

8. Muzeum Van Gogha, Amsterodam - 1,5 hodiny; běžné vstupné 17 eur

V tomto muzeu je největší světová sbírka děl holandského malíře Vincenta van Gogha a jsou tu mistrovská díla, jako Slunečnice či Jedlíci brambor. Přednostní prohlídku v malé skupině s profesionálním průvodcem si můžete rezervovat za ceny v přepočtu od zhruba 2550 korun.

9. Empire State Building, New York - 1,5 hodiny; běžné vstupné 34 dolarů (asi 760 korun)

Tento mrakodrap nabízí panoramatické pohledy na New York z vyhlídkových podlaží - 86. a 102. Za jasného dne mohou návštěvnici dohlédnout až do pěti států - New Yorku, New Jersey, Pensylvánie, Connecticutu a Massachusetts. Nejrušněji je tu v době západu slunce. Předběhnout fronty je možné s pomocí přednostních prohlídkových vstupenek, jejichž cena začíná v přepočtu od 1450 korun.

10. Katedrála Notre Dame, Paříž - hodina (až dvě hodiny pro návštěvu věží); běžný vstup je zdarma

Tento mistrovský kousek gotické architektury pochází z 12. století a je symbolickým srdcem Paříže. Dlouhé fronty mohou návštěvníci přeskočit v rámci prohlídky v přepočtu za 940 korun.