Los Angeles - Svět je naprosto posedlý superhrdiny. Alespoň tedy v představách a plánech amerických filmových studií, která se do začátku roku 2020 chystají uvést na plátna kin více než deset akčních velkofilmů. Utvrzuje je v tom i poslední kasovní trhák studia Marvel Avengers: Infinity War, který se během dvou týdnů od uvedení do kin blíží k zisku miliardy dolarů (přes 21 miliard Kč).

Tohoto trendu jsou si velmi dobře vědomi producenti, takže se diváci mohou těšit na dlouhou a vzrušující řadu filmů mířících během následujících necelých dvou let do kin. Zpravodajský server News.com.au připravil jejich přehled:

DEADPOOL 2

(v kinech v ČR a SR od 17. května 2018)

Ryan Reynolds se vrací v roli hrdiny od Marvelu Deadpoola, i když v jeho podání má slovo "hrdina" poněkud posunutý význam. Je to pochopitelně pokračování kasovního trháku z roku 2016 a Wade Wilson, jak zní jeho civilní jméno, v něm bude bojovat mimo jiné s cestovatelem v čase a shromáždí tým mutantů, kterým ve variaci na X-Men říká X-Force.

ANT-MAN A WASP

(v kinech v ČR a SR od 5. července 2018)

Paul Rudd se vrací jako Scott Rudd alias Ant-Man - Mravenčí muž - do světa v té podobě, jakou získal po událostech, jež vylíčil snímek Captain America: Občanská válka. Okolnosti Rudda přimějí znovu obléct zmenšovací oblek a po boku Wasp se vydat na misi s cílem odhalit tajemství z minulosti.

VENOM

(v kinech v ČR a SR od 4. října 2018)

Další z předpokládaných kasovních trháků studia Marvel představí v hlavní roli na Oscara nominovaného Toma Hardyho. Jde o vedlejší linii vycházející ze Spider-Mana, ovšem zápletka je přísně střeženým tajemstvím.

AQUAMAN

(v kinech v ČR a SR od 20. prosince 2018)

Po svém debutu v Lize spravedlnosti dostal Arthur Curry, kterého hraje Jason Momoa, vlastní příběh. Ten vylíčí Aquamana od drsného dětství do doby, kdy se stal králem Atlantidy.

HELLBOY

(v kinech v ČR od 24. ledna 2019)

Hellboy není pokračováním, ale reboot, tedy nová verze původních filmů uvedených do kin od roku 2004. Nadpřirozený superhrdina se v něm vypořádá se středověkými čaroději dychtícími zničit planetu.

GLASS

(v kinech v ČR a SR od 17. ledna 2019)

Netrpělivě očekávané pokračování filmů Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016) svede na stejné plátno Bruce Willise a Samuela L. Jacksona. Willis hraje člena ochranky s nadlidskou silou a Jackson hromadného vraha.

X-MEN: DARK PHOENIX

(v kinech v ČR a SR od 14. února 2019)

Na tenhle film fanoušci s napětím čekají, protože bude začátkem nové trilogie a 12. snímkem ze série X-Men. Objeví se v něm mimo jiné James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrenceová a Sophie Turnerová.

CAPTAIN MARVEL

(v kinech v ČR a SR od 7. března 2019)

První z filmů Marvelu, který se soustředí na superhrdinku. Brie Larsonová získala roli Carol Danversové alias kapitánky Marvel, která se stane jedním z nejmocnějších hrdinů světa, když se svět zaplete do galaktické války dvou mimozemských ras.

SHAZAM!

(v kinech v ČR a SR od 4. dubna 2019)

Film založený na komiksové postavě stejného jména sleduje dospívajícího chlapce Billyho Batsona, kterého hraje Asher Angel. Ten se dokáže proměnit v dospělého superhrdinu, když vysloví kouzelné slovo.

AVENGERS: pokračování INFINITY WAR (dosud nemá název)

(v kinech v ČR od 2. května 2019)

Čtvrtý film z řady Avengers, který se původně měl jmenovat Avengers: Infinity War část II. Natáčel se hned po první Infinity War a jeho děj je přísně střeženým tajemstvím.

NOVÍ MUTANTI

(v kinech v ČR a SR od 1. srpna 2019)

Variace na superhrdinské filmy v duchu hororu. Děj se točí kolem skupiny mutantů zadržovaných v tajném zařízení. V hlavních rolích se objeví Anya Taylor-Joyová, Maisie Williamsová a Charlie Heaton.

THE CROW (REBORN)

(v kinech v ČR a SR od 10. října 2019)

Vznik tohoto filmu se protahuje už deset let, ale teď už by se opravdu, opravdu, opravdu mělo začít natáčet. V hlavní roli Erika Dravena, kterého poté, co je zavražděn, oživí mytická vrána, se objeví Jason Momoa.

WONDER WOMAN 2

(v kinech v ČR a SR od 31. října 2019)

Prvním filmem o Wonder Woman uvedeným do kin v loňském roce narazilo studio Warner Bros na zlatou žílu. Nyní běží předprodukční práce na pokračování, v němž se opět v hlavní roli objeví Gal Gadotová. O zápletce toho není mnoho známo, ale Wonder Woman se postaví zloduchovi přezdívanému Cheetah - Gepard.

SPIDER-MAN: pokračování HOMECOMING (zatím nemá název)

2019

O tomto pokračování zatím není mnoho informací. Ví se jen, že režírovat bude opět Jon Watts a že film se má natáčet po dokončení pokračování Infinity War někdy během letošního roku.

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 3

2020

Sám autor a režisér James Gunn nedávno fanouškům potvrdil, že vznikne třetí pokračování Strážců galaxie. Zatím nepadla žádná rozhodnutí, ale očekává se návrat Chrise Pratta a celého týmu. Dějově bude snímek zasazen do světa po skončení pokračování Infinity War.