Madrid - Idylické španělské pláže, výrazná architektura, rušný noční život a barvitá kultura do této země ročně přitahují miliony turistů. Ale za tímto rájem každý rok víc a víc probublávají na povrch nepřátelské nálady - a turisté jsou v jejich ohnisku, napsal zpravodajský server news.com.au.

Mnoho Španělů je čím dál víc frustrováno armádou turistů, kteří berou útokem centra měst, narušují život obyvatel a zatěžují místní zdroje. V roce 2016 navštívilo Španělsko asi 75,3 milionu lidí. To značně převyšuje počet místních obyvatel, kterých je momentálně asi 46 milionů.

Španělsko v posledních letech každoročně překonává vlastní rekordy v počtu turistů a v současnosti drží titul třetí nejoblíbenější turistické destinace na světě podle údajů Světové turistické organizace OSN.

Přestože turistika se stará o zhruba 11 procent španělského hrubého domácího produktu, protituristické hnutí mezi místními obyvateli už nějakou dobu sílí. A nyní se zdá, že hněv obyvatel se blíží bodu zlomu, kdy se frustrace mění ve skutečné násilí.

Na konci července se odehrál znepokojivý útok na vyhlídkový turistický autobus v jedné z hlavních španělských turistických destinací - Barceloně - když zastavil před stadionem Camp Nou kultovního fotbalového týmu FC Barcelona.

Čtyři maskovaní útočníci prořezali pneumatiky autobusu a načmárali na něj katalánsky: "El Turisme Mata Els Barris" - tedy turistika zabíjí obytné čtvrti. V té době se mnozí z turistů v autobuse báli, že se stali terčem teroristického útoku.

"Opravdu jsem si myslel, že je to teroristický útok a že moje dny jsou sečtené," řekl britský turista Andrew Carey z Bridgendu, který do Španělska vyrazil s manželkou Natalií. "Autobus obklopili maskovaní muži a začali křičet. Čekali jsme, kdy vyjde nahoru po schodech někdo s nožem nebo se zbraní. Byla to úleva, když na autobus jen nastříkali graffiti. Bylo to děsivé."

Jen o pár dní později někdo prořezal pneumatiky nájemních bicyklů pro turisty. K protituristické kampani se přihlásil Arran - mládežnické křídlo radikální strany Kandidátka lidové jednoty (CUP), která prosazuje nezávislost Katalánska. Arran se pokládá za aktivisty bojující proti nárůstu hromadné turistiky ve Španělsku.

V jádru problému, který má skupina s hromadnou turistikou, je přesvědčení, že ekonomicky znevýhodňuje dělnickou třídu, která si nemůže dovolit pronájem bytů, jež se za podstatně vyšší ceny nabízejí turistům.

Mluvčí Arranu v prohlášení uvedl, že vandalismus v Barceloně byl projevem sebeobrany. "Hromadná turistika v Katalánsku vytváří obrovskou společenskou nerovnost. Tisíce lidí jsou nuceny opustit své čtvrti."

Odhaduje se, že do Barcelony zavítá zhruba 32 milionů turistů ročně, včetně pasažérů výletních lodí a jednodenních návštěvníků. To je dvacetinásobek počtu stálých obyvatel města, kterých je jen 1,6 milionu.

Členové Arranu nejsou jediní, kdo proti tomu v Barceloně bojuje. Protituristické hnutí nabralo na síle od června 2015, kdy byla starostkou města zvolena Ada Colauová, jež turisty otevřeně kritizuje.

Po zvolení do úřadu Colauová prohlásila, že se bojí, že Barcelona "skočí jako Benátky" - tedy město, odkud turistika vyhání místní obyvatele. Poté zavedla turistické kvóty pro návštěvu takových míst, jako je slavné městské tržiště La Boqueria a uvalila roční moratorium na nové licence pro hotely a turistické byty ve městě.

Barcelona navíc není jediným španělským městem, kde běží boj proti turistům. Arran se stejným způsobem pustil do akce na ostrově Mallorca. Jeho členové nedávno vzali útokem restauraci v turisty hojně navštěvované metropoli ostrova Palmě de Mallorca.

V restauraci Mar de Nudos rozhodili konfety, odpálili dýmovnici a rozvinuli transparent s nápisem: "Turismus zabíjí Mallorku." V loňském roce se v centru Palmy na staré cihlové zdi objevily nápisy: "Turisti táhněte domů" a "Turisto, jsi terorista".