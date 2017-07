Sydney - Neustále jsme ze všech stran vystavováni fotografiím "před" a "po". Jsou na nich lidé, kteří "změnili své tělo za šest týdnů", anebo matky, co "získaly zpět postavu, jakou měly před porodem". Ale jak dlouho ve skutečnosti trvá zhubnout? Na tuto otázku se pokusila pro server news.com.au odpovědět Kathleen Alleaumeová, odbornice na výživu a cvičení, a autorka knihy What’s Eating You? (Co vás žere?)

Jestli jste se někdy ptali svého lékaře nebo trenéra, jak dlouho vám potrvá zhubnout, klidně jste se mohli zeptat, jak dlouhý je kousek pružné nitě. Existuje velká řada faktorů, které hubnutí ovlivňují - od věku, přes kondici, zdravotní stav, až po životní styl.

Říká se, že realistický úbytek hmotnosti pro většinu lidí je zhruba půl kilogramu až kilogram týdně. Úbytek se ale může zarazit, nebo ho zvrátí jo-jo efekt. Takže neexistuje žádné přesné časové období pro shození nadbytečné tukové vrstvy - navzdory oblíbeným 12týdenním výzvám. Je třeba neustále vyvažovat aktivitu s příjmem kalorií, zůstat soustředění a dávat si splnitelné, krátkodobé cíle.

Ovšem vidět, jak hmotnost klesla o dvě kila za týden, nemusí nutně znamenat, že se všechna vaše tvrdá práce vyplácí. Existují tři vysvětlení pro úbytek: ztráta tělního tuku, ztráta vody a ztráta svalů.

Při vyvážené stravě a pravidelné fyzické aktivitě s největší pravděpodobností shodíte tuk a uchováte si svalovou tkáň - tedy v ideálním případě. Ovšem pokud se více soustřeďujete na omezování kalorií, anebo se pustíte do nejnovější zaručené diety na úkor cvičení, pak budete ztrácet všechny tři zmíněné složky - ale nejpravděpodobněji větší poměr svaloviny a vody, než tuku.

To může na ručičce váhy vypadat skvěle, ale výsledky nikdy dlouho nevydrží. Proč? Pokud hmotnost znovu naberete, nahradí se větší množství tuku a méně svalů.

Jakmile přestanete držet dietu, tělo si myslí, že přijde další hladovění, a tvrdě pracuje na tom, aby si uložilo každou dostupnou energii, kterou zvládne - s největší pravděpodobností tuk. A získáte tělo, které se místo vyrýsovaných svalů pyšní roztřeseným sádlem.

Pokud jste si všimli, že hubnutí je těžší s přibývajícím věkem, nemýlíte se. Jak stárnete, vaše tělo ztrácí svalovou hmotu, což zpomalí základní metabolickou rychlost, tedy tempo, jakým spaluje kalorie. Ale hubnutí ovlivňuje nejen věk. Podepisuje se na něm i váš fitness-věk, tedy počet let, kdy jste byli fyzicky aktivní. Ten stanovuje nejen úroveň vaší fyzické zdatnosti, ale i rychlost, s jakou shazujete kila.

Zhubnout může být složitější záležitost, než jen jíst zdravě a cvičit. Pokud se potýkáte se snahou pohnout ručičkou na váze, zvažte úlohu, jakou hraje váš životní styl. Jste ve stresu? Máte nedostatek spánku? Podporuje vás rodina a přátelé ve vaší snaze? Nemáte nějaké zdravotní problémy?

Každé tělo je jedinečné a neexistuje recept, který by seděl univerzálně na všechna. Můžete trénovat a jíst přesně jako někdo jiný, a přitom mít naprosto rozdílné výsledky.