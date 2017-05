New York - Newyorské úřady v reakci na zřejmě teroristický útok v Manchesteru v noci na dnešek zpřísnily bezpečnostní opatření na důležitých místech mnohamilionové americké metropole. Konkrétní nebezpečí, které by New Yorku hrozilo, ale úřady nezaznamenaly, informovala agentura AFP.

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo oznámil, že nařídil posílit policejní hlídky na "zvlášť citlivých místech", jako jsou metro a letiště, a to z preventivních důvodů.

"Tento zjevný teroristický čin, jehož cílem byl koncert, kterého se účastnily tisíce mladých, je hrozným a nevysvětlitelným útokem proti našim univerzálním lidským hodnotám," uvedl Cuomo. Vyjádřil také solidaritu s britským lidem.

Americké ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že nemá žádné konkrétní informace, které by nasvědčovaly tomu, že by hrozilo konkrétní nebezpečí hudebním akcím na území USA. Situaci v britském Manchesteru pečlivě sledujeme, dodalo ministerstvo.

Incident na koncertu americké zpěvačky Ariany Grandeové v multifunkční hale v Manchesteru, který si vyžádal 19 obětí a přes pět desítek zraněných, britská policie vyšetřuje prozatím jako "teroristický incident".