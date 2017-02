Basketbalista New York Knicks Carmelo Anthony (vlevo) a Danny Green ze San Antonia Spurs v utkání NBA.

Basketbalista New York Knicks Carmelo Anthony (vlevo) a Danny Green ze San Antonia Spurs v utkání NBA. ČTK/AP/Craig Ruttle

New York - Basketbalisté New Yorku si připsali teprve druhé vítězství z posledních osmi zápasů, když doma překvapivě udolali San Antonio 94:90. Zasloužil se o to zejména Carmelo Anthony, kterého chce klub vyměnit. Deset ze svých 25 bodů dal v posledních šesti minutách a pomohl tak udržet těsný náskok. San Antoniu nepomohlo ani 36 bodů Kawhiho Leonarda.

Důležitou výhru v boji o play off vybojoval Detroit, který zvítězil na palubovce Toronta 102:101. Vítěznou trojku vstřelil 13 vteřin před koncem Kentavious Caldwell-Pope, autor 21 bodů. Nejlepším střelcem byl s 26 body torontský DeMar DeRozan, který ale v poslední vteřině netrefil pokus o vítěznou střelu. Raptors tak prohráli desáté z posledních čtrnácti utkání a na čtvrtém místě Východní konference ztrácejí už dvě prohry na třetí Washington s Tomášem Satoranským.

Už třetí výhru za sebou uhrálo Sacramento, které se na desátém místě Západní konference drží v boji o postupovou osmičku pro play off. Tentokráte doma přehrálo New Orleans Pelicans 105:99. Pivot DeMarcus Cousins k tomu přispěl 28 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi.

Minnesota vyhrála 117:89 nad oslabeným Chicagem, kterému chyběly dvě největší opory Jimmy Butler a Dwyane Wade. Andrew Wiggins za vítěze zaznamenal 27 bodů, Karl-Anthony Towns jich přidal dvacet dva.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

Minnesota - Chicago 117:89, New York - San Antonio 94:90, Sacramento - New Orleans 105:99, Toronto - Detroit 101:102.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 54 35 19 64,8 2. Toronto 55 32 23 58,2 3. New York 56 23 33 41,1 4. Philadelphia 54 20 34 37,0 5. Brooklyn 54 9 45 16,7

Centrální divize:

1. Cleveland 53 37 16 69,8 2. Indiana 54 29 25 53,7 3. Chicago 55 26 29 47,3 Detroit 55 26 29 47,3 5. Milwaukee 53 23 30 43,4

Jihovýchodní divize:

1. Washington 53 32 21 60,4 2. Atlanta 54 31 23 57,4 3. Charlotte 54 24 30 44,4 4. Miami 55 24 31 43,6 5. Orlando 56 20 36 35,7

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 54 41 13 75,9 2. Houston 57 40 17 70,2 3. Memphis 56 33 23 58,9 4. Dallas 54 22 32 40,7 5. New Orleans 55 21 34 38,2

Pacifická divize:

1. Golden State 54 46 8 85,2 2. LA Clippers 54 33 21 61,1 3. Sacramento 55 23 32 41,8 4. LA Lakers 56 19 37 33,9 5. Phoenix 55 17 38 30,9

Severozápadní divize:

1. Utah 55 34 21 61,8 2. Oklahoma City 55 31 24 56,4 3. Denver 54 24 30 44,4 4. Portland 54 23 31 42,6 5. Minnesota 55 21 34 38,2