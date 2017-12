New York - Newyorská policie NYPD dnes zahajuje zvláštní bezpečnostní školení, které policistům poskytne návod, jak během nedělních novoročních oslav zneškodnit sebevražedného atentátníka. Centrální manhattanské náměstí Times Square a okolní ulicie u této příležitosti letos podle odhadu zaplaví až dva miliony lidí. Úřady se proto obávají pokusu o teroristický útok, napsala agentura Reuters.

Mimořádně zvýšená bezpečnostní opatření jsou reakcí na nepodařený sebevražedný atentát v podchodu metra v centru newyorského Manhattanu na začátku prosince. Sedmadvacetiletý pachatel původem z Bangladéše měl na svém těle připevněnou trubkovou výbušninu, která explodovala. Během incidentu utpěli zranění tři lidé.

Policisté zapojení do bezpečnostních operací při oslavách Nového roku letos obdrží taktický bulletin a vzdělávací video. To obsahuje instrukce, jimiž by se měli řídit v případě podezření, že má nějaká osoba u sebe bombu. Návod zároveň obsahuje popis postupu, jak případného útočníka odzbrojit a zadržet.

NYPD do zvláštního školení zahrne také zkušenosti, které získala z údajných tří teroristických útoků, ke kterým ve městě došlo během posledních 15 měsíců a údaje z průběžných analýz atentátů, jež se staly po celém světě.