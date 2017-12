New York - Přidat nějakou tu vrstvu oblečení, nepřehánět to s alkoholem a vzít si něco teplého na ruce. Tak zní doporučení před oslavami příchodu nového roku v oblastech na severu a severovýchodě Spojených států, kde udeřily silné mrazy. Na mnoha místech se kvůli nim ruší pravidelné akce, na newyorském Times Square se však bude slavit jako obvykle, uvedla agentura AP.

Teplota v noci na pondělí se má v New Yorku pohybovat kolem 11 stupňů Fahrenheita (téměř minus 12 stupňů Celsia), což by z letošního Silvestra učinilo druhý nejchladnější v historických záznamech spolu s oslavami z roku 1962. Vůbec nejmrazivějšího Silvestra prožili Newyorčané přesně před 100 lety, kdy teplota klesla 17 stupňů pod bod mrazu. Meteorologové ale varují, že kvůli větru bude pocitová teplota během noci podobná jako v roce 1917.

Od přihlížení tradičnímu spouštění zářící koule na Times Square to ale zřejmě mnohé lidi neodradí. "Statisíce lidí odolaly v průběhu let velmi chladnému počasí kvůli neopakovatelnému zážitku a my očekáváme, že letos to nebude jinak," řekl Tim Hopkins, který je ředitelem sdružení, jež pořádá novoroční oslavy na Manhattanu.

Úřady nicméně zdůrazňují, že lidé by při nočním pobytu venku měli mít šálu, čepici a rukavice. Také nedoporučují konzumaci alkoholu, neboť po ní tělo rychleji ztrácí teplo.

Na jiných místech ale pořadatelé pravidelných silvestrovských a novoročních akcí jejich konání přehodnocují nebo už předem odvolali. Poprvé po 30 letech bylo například přesunuto novoroční setkání otužilců v Maine a úřady ve Philadelphii zvažují, že zruší novoroční průvod v kostýmech.

Mimořádně chladné počasí se má na severu USA udržet i v prvních dnech nového roku. Například v hlavním městě Severní Dakoty Bismarcku má v noci na pondělí teplota klesnout na minus 28 stupňů Celsia.