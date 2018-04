Ben Simmons z Philadelphie střílí na koš přes Jamese Johnsona z Miami v zápase play off NBA hraném 21. dubna 2018.

Ben Simmons z Philadelphie střílí na koš přes Jamese Johnsona z Miami v zápase play off NBA hraném 21. dubna 2018. ČTK/AP/Joe Skipper

New Orleans - Basketbalisté New Orleans jsou prvními čtvrtfinalisty play off NBA, v osmifinále s Portlandem ani jednou neprohráli. Čtvrté vítězství v poměru 131:123 zaznamenali doma a Anthony Davis i Jrue Holiday se na něm podíleli čtyřicetibodovými výkony. Příštím soupeřem Pelicans bude lepší z dvojice Golden State - San Antonio.

Blízko postupu je také Philadelphia, která zvítězila v Miami 106:102 a vede 3:1 na zápasy. Minnesota doma přehrála nejlepší tým základní části Houston 121:105 a snížila na 1:2. Utah také zvládl domácí duel a v sérii s Oklahomou se ujal vedení 2:1 po výhře 115:102.

Pelicans se přes 1. kolo play off probojovali poprvé po deseti letech. Naposledy v roce 2008 vyřadili Dallas, načež vypadli se San Antoniem. Tentokrát má na postupu velkou zásluhu dvojice Holiday - Davis, oba jsou mezi pěti nejlepšími střelci play off. V sobotu dali dohromady 88 bodů. Davis k osobnímu rekordu v play off 47 bodům přidal i 11 doskoků a tři bloky, Holiday dal 41 bodů a k tomu měl osm asistencí.

Portland zejména zásluhou 38 bodů CJ McColluma držel naději na snížení série ještě čtyři minuty před koncem, kdy byl rozdíl ve skóre jediný bod. Pak ale Davis zasmečoval rovnou z doskoku, Holiday přidal trojku a Davis blok. Obě domácí hvězdy se postaraly o posledních 12 bodů Pelicans.

"Tohle byl asi nejlepší Davisův zápas, co tento tým trénuji. On nás prostě nehodlal nechat prohrát," řekl trenér New Orleans Alvin Gentry. "Stačilo klukům podávat míče a oni je doručovali na správné místo. Momentálně bych si nemohl přát dva lepší spoluhráče," řekl rozehrávač Rajon Rondo, který si připsal 16 asistencí.

Důležitou výhru zaznamenala Minnesota, jež po kolektivním výkonu poprvé v sezoně zdolala Houston. Byla to také první výhra Timberwolves v play off po 14 letech.

Největší zásluhu na ní měl Jimmy Butler s 28 body, přestože dohrával s poraněným kotníkem. Další čtyři hráči se dostali alespoň na 17 bodů včetně pivota Karla-Anthonyho Townse, kterému první dva zápasy nevyšly, ale tentokrát přispěl 18 body a 16 doskoky. Houstonu nestačilo 29 bodů Jamese Hardena.

Philadelphia rozhodla duel s Miami až v poslední minutě, kdy se hrdinou stal JJ Redick. Nejprve 30 vteřin před koncem střelou z trojky s přešlapem vrátil svému týmu tříbodový náskok a následně zvládl i trestné hody. Nakonec byl s 24 body nejlepším střelcem týmu. Nováček Ben Simmons dosáhl na triple double za 17 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. V dresu Miami dal 25 bodů veterán Dwyane Wade.

Triple double si připsal i španělský rozehrávač Utahu Ricky Rubio, který 26 body, 11 doskoky a 10 asistencemi dotáhl Jazz k výhře nad Oklahomou. Na dvouciferný počet bodů se dostala celá základní pětka. V dresu poražených se naopak nedařilo Russellovi Westbrookovi, který měl úspěšnost střelby jen 30 procent a dal 14 bodů. Méně dal v play off naposledy v roce 2012.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 4. zápas:

Miami - Philadelphia 102:106, stav série 1:3.

Západní konference:

3. zápasy: Minnesota - Houston 121:105, stav série 1:2; Utah - Oklahoma City 115:102, stav série: 2:1.

4. zápas: New Orleans - Portland 131:123, konečný stav série: 4:0