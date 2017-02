New York - Hokejisté New Jersey ztratili v pondělním utkání NHL s Montrealem dvoubrankový náskok, prohráli 3:4 v prodloužení a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Dvěma góly se pod vítězství Canadiens podepsal Max Pacioretty. Hattrickem se blýskl Nikita Kučerov a dovedl Tampu k výhře 5:1 nad Ottawou. Čeští hráči nebodovali.

Devils bez Pavla Zachy, který je mimo hru po otřesu mozku, vedli ve třetí třetině dvakrát o dva góly, jenže vždy velmi rychle inkasovali. Ve 43. minutě po gólu Johna Moorea na 2:0 snížil za pouhých 11 sekund Alexandr Radulov. Když pak ve 48. minutě zvýšil na 3:1 Travis Zajac, odpověděl o 43 sekund později Pacioretty.

Stejný hráč v poslední minutě vyrovnal při hře bez brankáře, ve třetí minutě prodloužení dokonal obrat Alex Galchenyuk. Brankáře Coryho Schneidera překonal tvrdou ranou v přesilové hře a po 50 sekundách potrestal vyloučení obránce Damona Seversona za hákování.

"Hrálo se o důležité dva body. Myslím, že jsme dnes poznali, jaký má naše mužstvo charakter," řekl trenér Montrealu Claude Julien. "Ale musíme si uvědomit, že nemůžeme začít hrát až posledních dvacet minut. S takovým přístupem moc týmů neporazíme."

Pacioretty díky dvěma trefám překonal počtvrté za sebou a celkově popáté hranici 30 gólů za sezonu. Aspoň pětkrát to v dresu Canadiens naposledy dokázal Guy Lafleur. "Hraju se skvělými spoluhráči ve skvělém týmu," řekl osmadvacetiletý útočník.

"Tohle je samozřejmě naprosto skličující porážka," konstatoval trenér Devils John Hynes. "V prvních dvou třetinách jsme soupeře skoro k ničemu nepustili. A pak jsme získali slibný náskok. Tenhle zápas jsme prostě měli vyhrát," uvedl brankář Schneider.

Kučerov se proti Ottawě prosadil třikrát ve druhé třetině, kdy postupně zvýšil z 1:1 na 4:1. Všechny tři góly vstřelil v přesilové hře ranou z voleje z pravého kruhu pro vhazování, ve třetí třetině navíc přihrál na pátou branku, jejímž autorem byl obránce Braydon Coburn.

U všech čtyř gólů, na nichž se podílel Kučerov, byl na ledě i český útočník Ondřej Palát. Dva plusové body do kolonky plus/minus zaznamenal také obránce Andrej Šustr.

"Pro nás už jsou teď všechny zápasy, jako bychom hráli play off. Moc jsme tuhle výhru potřebovali," připomněl Kučerov, že Lightning mají co dohánět. V tabulce Východní konference jsou až na 11. místě se ztrátou pěti bodů na poslední postupovou příčku, která patří Torontu, kam Tampa krátce před utkáním vyměnila útočníka Briana Boylea. "Trejdy jsou součástí hokeje. O ně se stará generální manažer. My se musíme soustředit jen na hru," poznamenal k tomu Kučerov.

Výměna potkala v neděli Ryana Whitea, který putoval z Arizony do Minnesoty. A při svém debutu v dresu Wild se gólem a asistencí podílel na vítězství 5:4 v prodloužení nad Los Angeles. Český útočník Martin Hanzal, který byl rovněž součástí výměny, při své premiéře za Minnesotu odehrál s číslem 19 na zádech 16 minut a 43 sekund a byl na ledě u jednoho inkasovaného gólu.

Hanzal i White hned hráli i proto, že kvůli příušnicím ze sestavy vypadly opory Zach Parise a Jason Pominville. Oba útočníci budou pět dnů v izolaci a přijdou nejméně o další dva zápasy. Stejné onemocnění už řádí v kádru Vancouveru a postihlo pět jeho hokejistů.

Statistika NHL:

New Jersey - Montreal 3:4 v prodl. (1:0, 0:0, 2:3 - 0:1)

Branky: 20. Palmieri, 43. Moore, 48. Zajac - 49. a 60. Pacioretty, 43. Radulov, 63. Galchenyuk. Střely na branku: 37:33. Diváci: 13.270. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk, 2. Pacioretty (oba Montreal), 3. Zajac (New Jersey).

Minnesota - Los Angeles 5:4 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 14. Niederreiter, 25. Schroeder, 34. White, 48. Zucker, 61. Mikael Granlund - 9. Shore, 16. Pearson, 32. Muzzin, 42. Gáborík. Střely na branku: 35:30. Diváci: 19.118. Hvězdy zápasu: 1. Mikael Granlund, 2. White, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Tampa Bay - Ottawa 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Branky: 26., 31. a 40. Kučerov, 22. Point, 51. Coburn - 7. Turris. Střely na branku: 34:40. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij, 3. Drouin (všichni Tampa).

Tabulka NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 63 34 8 21 176:163 76 2. Ottawa 61 33 6 22 161:162 72 3. Boston 62 32 6 24 172:165 70 4. Toronto 61 28 13 20 189:182 69 5. Florida 61 28 10 23 155:172 66 6. Tampa Bay 61 28 8 25 171:171 64 7. Buffalo 62 26 10 26 152:176 62 8. Detroit 60 24 10 26 150:178 58

Metropolitní divize:

1. Washington 61 41 7 13 203:133 89 2. Pittsburgh 60 38 8 14 211:168 84 3. Columbus 60 39 5 16 199:145 83 4. NY Rangers 62 40 2 20 206:164 82 5. NY Islanders 61 29 10 22 180:182 68 6. Philadelphia 61 28 7 26 157:187 63 7. New Jersey 62 25 12 25 145:180 62 8. Carolina 58 25 8 25 146:168 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 60 40 6 14 203:142 86 2. Chicago 62 39 5 18 187:159 83 3. Nashville 62 31 9 22 183:173 71 4. St. Louis 61 31 5 25 172:177 67 5. Winnipeg 63 28 6 29 184:199 62 6. Dallas 62 24 10 28 173:201 58 7. Colorado 60 17 3 40 121:199 37

Pacifická divize:

1. San Jose 61 36 7 18 170:145 79 2. Anaheim 63 32 10 21 162:161 74 3. Edmonton 63 33 8 22 181:166 74 4. Calgary 63 33 4 26 169:177 70 5. Los Angeles 62 30 5 27 154:156 65 6. Vancouver 61 26 6 29 143:176 58 7. Arizona 61 22 7 32 148:196 51