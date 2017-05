Praha - Ačkoliv může hokejový útočník David Pastrňák působit ve svých necelých jednadvaceti letech bezstarostně, po příletu z mistrovství světa na něm bylo jasně patrné, jak moc ho neúspěch mrzí. Možná o to víc, že sám nejspíš věřil, že týmu pomůže více než jednou trefou v osmi utkáních, k níž ale přidal šest asistencí.

"Samozřejmě, že to zklamání pořád přetrvává. Takhle brzo jsme přijet nechtěli. Rádi bychom, aby to na palubě letadla bylo hlasitější, ale bohužel nám to nevyšlo a už s tím nic nenaděláme," řekl kanonýr Bostonu novinářům.

Český výběr přitom do Paříže cestoval s odhodláním ukončit čekání na medaili, které trvá od roku 2012. "Jistou medaili nemá nikdy nikdo, ani Kanada. Měli jsme kvalitní tým na to, abychom tam něco uhráli, ale bohužel zápas s Ruskem nám nevyšel, nebyla forma," připustil Pastrňák.

I on si podobně jako ostatní zpětně přehrával zápas v hlavě, co mohl udělat jinak. "Vždycky je co zlepšovat. Bohužel i když jsme prvních deset minut byli lepší než Rusko, tak jsme prohrávali 0:2. Přitom to mohlo být naopak. Jenže jsme to byli my, kdo nedal gól. Berme to jako dobrou zkušenost pro další léta," nabádal Pastrňák.

Sám se stal během turnaje terčem kritiky. Od hráče, který stihl v základní části NHL 34 gólů v 75 zápasech, jako kdyby mnozí čekali zázraky. I přes jeho mládí. Kapitán Jakub Voráček se ho však zastal. "To jsem samozřejmě zaznamenal. Jsem za to rád. A poděkoval jsem Kubovi s tím, že to od něho bylo pěkné," řekl Pastrňák.

V nejbližším období plánuje odpočinek. Chce si užít pár týdnů volna, aby nabral síly před novou sezonou. "Dovolenou jsem ještě neplánoval, nečekal jsem, že nám MS skončí tak brzy," přiznal Pastrňák.

A jasno neměl ani v tom, zda neposílí reprezentaci pro hokejbalové MS v Pardubicích. "Teď opravdu nevím. Hraji hokejbal dlouho, ale právě teď jsem docela unavený a nejsem na tom zdravotně nejlépe. Ale nechtěl bych říkat, o co konkrétně jde," řekl omluvně Pastrňák.