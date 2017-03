Třinec - Hokejistům Třince skončila sezona nečekaně brzy. Povedenou základní částí a druhým místem nechali zapomenout na desátou příčku a vyřazení v předkole play off v minulé sezoně, jenže pak přišlo čtvrtfinálové vystřízlivění. Odhodlaní a bojovní Piráti z Chomutova vyhráli sérii 4:2. Třinecký kouč Vladimír Kýhos tak s týmem zaostal za vysokými ambicemi Ocelářů. I proto si není jistý, zda bude mít nadále důvěru klubového vedení.

"Nevím, jestli zůstanu, ale ještě mám na rok smlouvu," řekl Kýhos v rozhovoru s novináři. Z boje však rozhodně neutíká, má velkou chuť u mužstva pokračovat. "Jasně, že mám. Proč bych neměl chuť? Hokej dělám rád. Sezona byla z mého pohledu celkem úspěšná," poukázal na druhé místo po základní části a s ním spojený postup do Ligy mistrů. "Vyřazení není nic veselého, člověk je z toho samozřejmě smutný, protože jsme chtěli dokázat daleko víc, ale je to sport, nedá se nic dělat."

Domnívá se však, že týmu uškodila prosincová kauza útočníka Jiřího Polanského, který neměl Kýhosovu důvěru. Polanský odešel na hostování do Švýcarska, jenže celá záležitost znamenala i konečnou pro generálního manažera Pavla Marka. "Dost mě to zaskočilo. S Pavlem jsem do toho boje šel a dobře ho znám. Myslím, že jeho odvolání nebylo moc šťastné a podepsalo se to pak na dalších výkyvech," prohlásil Kýhos.

Rozčarováním pro něho byl i přístup hráčů v úvodních dvou zápasech čtvrtfinále před třineckým publikem, v nichž Piráti postavili základ vítězství v celé sérii. "Zklamalo mě, jak jsme do play off vstoupili. Očekával bych od týmu daleko větší zarputilost, srdnatost a bojovnost. Daleko větší. Play off se bez toho nedá hrát, vždycky vyhraje ten, kdo je zarputilejší a bojovnější. Myslím, že to byl Chomutov. V tom nás předčil a proto zaslouženě vyhrál," uznal Kýhos.

Odmítl však, že by v Třinci bylo příliš hvězdných kohoutů na jednom smetišti. "Neřekl bych, že tu je moc hvězd... Celou sezonu jsme prošli dobře. Je to asi na větší rozbor. V klidu si na to sednout, teď to nedokážu říct," uvedl Kýhos.

Jisté však je, že mužstvu scházela lepší produktivita. V základní části jeden z nejlépe střílejících týmů soutěže s průměrem kolem tří vstřelených gólů na utkání dal za šest čtvrtfinálových vystoupení v základní hrací době jen jedenáct branek, ani ne dvě na zápas.

"Myslím, že velkou překážkou pro nás byl (brankář) Laco. A vůbec celá obrana Chomutova. Bylo pro nás hrozně těžký dávat góly. Moc jsme jich nedali a myslím, že zkušení hráči, které tam máme, se měli více prosazovat," uznal Kýhos. Soupeř ho však nijak nezaskočil. "Chomutov celou sezonu prokazoval výbornou výkonnost, takže já jsem očekával, jak budou silní."

Klíčový momentem série kromě dvou úvodních domácích porážek mohl být i zápas číslo čtyři v Chomutově, do jehož děje zasáhli výrazně rozhodčí. "Kdybychom srovnali na 2:2, měli jsme před pátečním utkáním v Chomutově mečbol my," je přesvědčený Kýhos.

Oceláři pondělní zápas na ledě Pirátů prohráli 1:2 v prodloužení, domácí vstřelili rozhodující gól v přesilové hře pět na tři. Kýhos utkání nechtěl s ohledem na hrozbu trestu, kdyby se otřel o téma rozhodování sudích, komentovat. Přesto dostal pokutu 10 tisíc korun. Jeho pocity křivdy tak dostaly ještě další rozměr.

"Já to už nebudu radši komentovat, zda ta křivda přetrvává. Myslím, že to je jedno," nechtěl se už vyjadřovat k rozhodování čtvrtého zápasu, i když zpětně mohl. S pokutou se však nehodlá smířit. "O rozhodčích jsem vůbec nemluvil. Já jsem novinářům řekl, ať si udělají obrázek sami, abyste to i sami napsali. Takže mě to dost překvapilo; odvolám se proti tomu, protože to nemíním platit. Je to absurdní," konstatoval Kýhos.