Praha - Otevřít nevidomým či jinak zrakově postiženým lidem možnost dostat se k literatuře či časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva, umožní výjimky z autorského zákona, které dnes schválila vláda. Pokud novelu, která reaguje na požadavky Evropské unie, přijme i Parlament, zrakově postižení by měli v budoucnu mít přístup k dílům na jakémkoli nosiči.

"Postiženým pomůže zákonná licence odstraněním autorskoprávních překážek získat přístup k autorským dílům ve formátech pro ně přizpůsobených, takže budou moci tato díla číst nebo jinak vnímat stejným nebo téměř stejným způsobem jako osoby bez takového zdravotního postižení," uvádí ministerstvo kultury v podkladech pro jednání kabinetu. Novela také umožní takové kopie převážet přes hranice, a to nejen v Evropské unii, ale po celém světě.

Na změně na úrovni EU se evropští zákonodárci shodli loni v září, jednotlivé unijní země by měly novinku zavést do svého legislativního rámce do poloviny letošního října.