Ostrava - Psal se rok 1952. Alžběta II. usedla na trůn Spojeného království, Emil Zátopek na Letních olympijských hrách v Helsinkách vyhrál tři zlaté medaile a premiéru měla třeba dodnes slavná pohádka Pyšná princezna. Pro Alfréda a Marii Návratovy byl však rok 1952 výjimečný ze zcela jiného důvodu - 4. října si na Nové radnici v Ostravě řekli své ano a vydali se na společnou cestu životem. Vydrželi na ní už celých 65 let, což si dnes pětaosmdesátiletý pár připomněl Kamennou svatbou.

"Trpělivost, trpělivost a trpělivost - oboustranná," odpovídá s úsměvem na dotaz, jaký je recept na šťastné manželství Marie Návratová, která je i v pokročilém věku krásná dáma. Dodává, že bez vzájemného porozumění by to prostě nešlo. Její muž Alfréd, z něhož přímo čiší optimismus a smysl pro humor, recept své ženy poněkud upravuje. "No nám to vydrželo z toho důvodu, že já když řeknu něco proti, tak už ji mám. Tím pádem já se vším souhlasím a my se prakticky nemáme nad čím hádat," na oko škádlí svou manželku.

Když se ale otevřou dveře obřadní síně, veškerý humor jde stranou. Galantnost, s níž pan Alfréd i po tolika desetiletích pomáhá své ženě, působí v dnešní uspěchané době jako z černobílého filmu, a láskyplnost, s níž po celý obřad držel ruku své ženy, dojímala všechny přítomné. Pár se před pětašedesáti lety vzal po dvouleté známosti.

Dohromady manžele dala vlastně zdravotní prohlídka. Alfréd Návrat byl stavbyvedoucím na staveništi tehdejší Nové huti (dnes ArcelorMittal Ostrava) a paní Marie tam pracovala jako zdravotní sestra. "Pozývala jsem jednotlivé stavbyvedoucí, aby přišli na očkování a prohlídky a tak jsme se seznámili," vzpomínala Návratová. "Zaujal mě svazácký odznak na levém ňadru," znovu žertoval její muž. Jeho žena prý z počátku vzdorovala, ale nakonec si ho ve dvaceti letech vzala. Zatímco paní Marie zůstala celý život věrná zdravotnictví, její muž vystudoval a po tři desetiletí pracoval v Útvaru hlavního architekta města Ostravy, jehož vedením byl pověřen v roce 1990. Společně vychovali dceru Evu a syna Víta a mají čtyři vnoučata a dvě pravnoučata.

"Vaše manželství je i po 65 letech důkazem, že tam, kde se dva lidé vydávají na společnou cestu životem opravdu z lásky, kde si vzájemně pomáhají, váží si a ctí jeden druhého, že takové manželství dokáže vytvořit harmonické rodinné prostředí," řekla při obřadu Kamenné svatby místostarostka Hana Tichánková (ANO).