Právě zveřejněno

New York - Brankář Michal Neuvirth pomohl v úterním utkání NHL 40 zákroky k výhře hokejistů Philadelphie nad Floridou 5:1 a byl vyhlášen první hvězdou večera. Jeho spoluhráč Jakub Voráček si připsal asistenci a bodoval počtvrté za sebou. Z českých hráčů se střelecky prosadili Radek Faksa z Dallasu, Lukáš Sedlák z Columbusu, Tomáš Hertl ze San Jose a Ondřej Palát z Tampy Bay. Vítězný debut si v dresu Caroliny odbyl osmnáctiletý útočník Martin Nečas.

Neuvirth nastoupil teprve podruhé v sezoně - v prvním případě nezabránil v Los Angeles porážce 0:2. V úterý připravil českého gólmana o čisté konto až v 57. minutě střelou z bezprostřední blízkosti Jamie McGinn, jenž zužitkoval přesný pas Radima Vrbaty. Voráček si polepšil už na deset bodů za deset nahrávek a je na sedmém místě produktivity. Čtyřstou asistenci v kariéře zaznamenal kapitán Flyers Claude Giroux.

"Hráči Floridy posílají všechno na branku. To jsme očekávali a přesně tak to bylo. Byl jsem na to připravený," řekl Neuvirth.

Jako první hvězda zápasu byl oceněn také útočník Faksa, který v šestém utkání v ročníku poprvé bodoval. Gólem a asistencí se podílel na výhře 3:1 nad Arizonou, která jako jediné mužstvo v lize dosud nezvítězila. Faksa otevřel skóre v 6. minutě. Tvrdou hrou do těla vybojoval ve středním pásmu puk, který posunul na Janmarka, jenž objel arizonskou branku a vystřelil. Gólman Hill jeho pokus jen vyrazil před sebe a pohotový Faksa se mezi arizonskými beky zorientoval nejrychleji.

"Dnes jsme nehráli nejlépe. Byli jsme trochu ledabylí. To, že jsme našli cestu k vítězství, je pro náš tým skvělé znamení. Je to známka dobrého týmu," těšilo obránce Dana Hamhuise, jenž vstřelil vítězný gól a navrch přidal asistenci.

Druhým přesným zásahem v ročníku přispěl k výhře Columbusu 5:2 na ledě Winnipegu útočník Sedlák, jehož přihrávku z brankové čáry si v 39. minutě srazil za záda brankář Mason. Blue Jackets uspěli počtvrté v řadě a vyrovnali nejlepší klubový start ve své historii ze sezony 2009/10.

Palátova třetí trefa v sezoně stačila Tampě Bay pouze na bod, jelikož v New Jersey prohrála 4:5 po samostatných nájezdech. Palát se prosadil pohotovou střelou z mezikruží v početní výhodě. Za Lightning nastoupil i obránce Andrej Šustr, jenž se v minulých pěti zápasech nevešel do sestavy.

Ruský útočník Tampy Nikita Kučerov se střelecky prosadil i v sedmém utkání a s 12 body je v čele kanadského bodování se spoluhráčem Stevenem Stamkosem.

První šanci v NHL dostal Nečas, jehož si Carolina vybrala v červnu na draftu v prvním kole jako dvanáctého hráče. Letošní extraligový šampion s Brnem si v přípravném kempu vybojoval místo v kádru a ve čtvrtém duelu Hurricanes se dostal poprvé do základní sestavy.

V utkání proti Edmontonu strávil na lede šest minut a 54 vteřin, nepřipsal si žádnou střelu na branku a bodově se neprosadil. Užil si ale výhru Caroliny 5:3.

"Nebyl jsem příliš nervózní. Chtěl jsem hrát svoji hru, což se mi nepovedlo. Necítil jsem se na ledě dobře," přiznal Nečas. "Máme dva body a to je to hlavní," dodal talentovaný útočník.

Brankář Hurricanes Cam Ward přispěl k úspěchu 48 zákroky, centr Jordan Staal si připsal čtyři body za gól a tři nahrávky.

Hertl proti Montrealu vstřelil v 29. minutě v přesilové hře vítěznou branku, když tečoval Thorntonovu přihrávku. K ní navíc přidal asistenci a byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Jakub Vrána z Washingtonu v předchozích dvou zápasech skóroval, proti Torontu ale vyšli Capitals gólově naprázdno a prohráli 0:2.

V souboji Pittsburghu s New York Rangers dominoval Jevgenij Malkin, který brankou a třemi přihrávkami dotlačil obhájce titulu k výhře 5:4 v prodloužení. Jeho spoluhráč Phil Kessel bodoval třikrát. Kapitán Penguins Sidney Crosby srovnal stav 56 vteřin před koncem základní hrací doby, jeho přihrávku zpoza mantinelu si nešťastně za svá záda srazil brankář Henrik Lundqvist. Po 58 sekundách prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Pittsburgh Malkin.

Dramatický souboj se odehrál ve Vegas, kde domácí ve třetí třetině vedli už 4:1, ale Buffalo dokázalo vyrovnat. Stav 4:4 zařídil devět vteřin před koncem Evander Kane. V nastaveném čase strhl vítězství na stranu nováčka NHL druhou trefou večera David Perron. Vegas, podobně jako Toronto, Columbus a New Jersey, triumfovalo v pátém ze šesti zápasů a vyhouplo se na první místo Západní konference.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Tampa Bay 5:4 SN (3:2, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 3. a 56. D. Stafford, 17. a rozhodující sam. nájezd Palmieri, 20. Gibbons - 8. Namestnikov, 13. Palát, 35. Kučerov, 38. Stamkos. Střely na branku: 34:37. Diváci: 13.176. Hvězdy zápasu: 1. D. Stafford (New Jersey), 2. Kučerov, 3. Stamkos (oba Tampa).

New York Rangers - Pittsburgh 4:5 P (0:2, 3:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 27. Desharnais, 28. Bučněvič, 29. J. Miller, 49. Grabner - 1. Kessel, 14. Hagelin, 39. Hörnqvist, 60. Crosby, 61. Malkin. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Kessel (oba Pittsburgh), 3. J. Miller (NY Rangers).

Philadelphia - Florida 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Branky: 22. Couturier (Voráček), 28. Gostisbehere, 34. Giroux, 37. Weise, 59. V. Filppula - 57. McGinn (Vrbata). Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 41 střel a úspěšnost zákroků měl 97,6 procent. Střely na branku: 38:41. Diváci: 19.145. Hvězdy zápasu: 1. Neuvirth, 2. Gostisbehere, 3. Giroux (všichni Philadelphia).

Washington - Toronto 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 46. C. Brown, 60. Kadri. Střely na branku: 30:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Andersen (Toronto), 2. Holtby (Washington), 3. C. Brown (Toronto).

Ottawa - Vancouver 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 16. Boeser, 37. Burmistrov, 56. Vanek. Střely na branku: 32:24. Diváci: 13.430. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Nilsson, 3. Burmistrov (všichni Vancouver).

Winnipeg - Columbus 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Branky: 33. Connor, 59. Armia - 21. Atkinson, 31. N. Foligno, 34. J. Johnson, 39. Sedlák, 53. Werenski. Střely na branku: 26:39. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. N. Foligno, 2. Korpisalo (oba Columbus), 3. Connor (Winnipeg).

Dallas - Arizona 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 6. Faksa, 31. Hamhuis (Faksa), 60. Radulov - 35. Demers. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.007. Hvězdy zápasu: 1. Faksa (Dallas), 2. Hill (Arizona), 3. Bishop (Dallas).

Edmonton - Carolina 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Branky: 38. Letestu, 46. R. Strome, 49. Lucic - 1. a 5. Teräväinen, 19. Lindholm, 45. Jordan Staal, 51. Slavin. Střely na branku: 51:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Jordan Staal (Carolina), 2. R. Strome (Edmonton), 3. Teräväinen (Carolina).

Nashville - Colorado 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky: 28. Arvidsson, 34. Josi, 40. Sissons, 45. Watson - 25. MacKinnon. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Josi, 3. Jemelin (všichni Nashville).

Vegas - Buffalo 5:4 P (1:1, 2:0, 1:3 - 1:0)

Branky: 44. a 64. Perron, 12. O. Lindberg, 27. Tuch, 39. R. Smith - 7. a 51. O'Reilly, 59. Reinhart, 60. E. Kane. Střely na branku: 31:34. Diváci: 17.617. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Tuch, 3. Perron (všichni Vegas).

San Jose - Montreal 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky: 4. a 34. Couture (na první Hertl), 21. Pavelski, 28. Hertl, 60. J. Thornton - 5. Drouin, 31. S. Weber. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.377. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. B. Jones, 3. Hertl (všichni San Jose).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 7 5 1 1 27:23 11 2. Toronto 6 5 0 1 28:19 10 3. Detroit 6 4 0 2 20:15 8 4. Ottawa 6 3 2 1 20:13 8 5. Florida 5 2 0 3 17:20 4 6. Boston 5 2 0 3 14:18 4 7. Buffalo 7 1 2 4 18:28 4 8. Montreal 6 1 1 4 10:22 3

Metropolitní divize:

1. Columbus 6 5 0 1 21:13 10 2. New Jersey 6 5 0 1 26:17 10 3. Pittsburgh 7 4 1 2 25:29 9 4. Philadelphia 6 4 0 2 26:16 8 5. Washington 7 3 1 3 23:24 7 6. Carolina 4 2 1 1 12:11 5 7. NY Islanders 6 2 1 3 15:18 5 8. NY Rangers 7 1 1 5 17:26 3

Západní konference,

Centrální divize:

1. Chicago 6 4 1 1 25:13 9 2. St. Louis 6 4 0 2 18:16 8 3. Colorado 7 4 0 3 20:17 8 4. Nashville 6 3 1 2 18:17 7 5. Dallas 6 3 0 3 14:14 6 6. Winnipeg 6 3 0 3 18:23 6 7. Minnesota 4 1 2 1 15:16 4

Pacifická divize:

1. Vegas 6 5 0 1 20:15 10 2. Los Angeles 5 4 1 0 16:9 9 3. Calgary 6 4 0 2 17:17 8 4. Vancouver 5 2 1 2 12:14 5 5. Anaheim 6 2 1 3 12:17 5 6. San Jose 5 2 0 3 13:16 4 7. Edmonton 5 1 0 4 11:19 2 8. Arizona 6 0 1 5 12:25 1

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 7 12 (8+4) 2. Stamkos (Tampa Bay) 7 12 (2+10) 3. Bäckström (Washington) 7 11 (3+8) 4. Kuzněcov (Washington) 7 11 (0+11) 5. Ovečkin (Washington) 7 10 (9+1) 6. E. Kane (Buffalo) 7 10 (5+5) 7. Gostisbehere (Philadelphia) 6 10 (1+9) 8. J. Voráček (Philadelphia) 6 10 (0+10) 9. F. Forsberg (Nashville) 6 9 (5+4) 10. Giroux (Philadelphia) 6 9 (4+5) 92. J. Vrána (Washington) 7 5 (2+3) 104. Pastrňák (Boston) 5 4 (3+1) 106. Frk (Detroit) 6 4 (3+1) 112. Palát (Tampa Bay) 7 4 (3+1) 122. Rutta (Chicago) 6 4 (2+2) 136. Frolík (Calgary) 6 4 (1+3) 146. Krejčí (Boston) 5 4 (0+4) Vrbata (Florida) 5 4 (0+4) 149. Sobotka (St. Louis) 6 4 (0+4)