New York - Gólman Michal Neuvirth se ve středečním utkání NHL proti Coloradu objevil poprvé od 18. února v brance Philadelphie, ale zápas kvůli dalšímu zranění nedohrál. Ve 29. minutě ho nahradil Petr Mrázek, který uhájil vedení Flyers 2:1. Útočník Tomáš Plekanec ve třináctém utkání za Toronto poprvé bodoval, když přispěl nahrávkou k výhře Maple Leafs 4:3 nad Floridou.

Třicetiletý Neuvirth kvůli zranění v dolní části těla zmeškal 18 zápasů a z listiny zraněných hráčů ho vedení klubu stáhlo před zápasem s Avalanche. Philadelphia rozhodla o výhře v první třetině po brankách Claudea Girouxa a Ivana Provorova. Neuvirth inkasoval z 11 střel jednou, ve 26. minutě jej překonal Matt Nieto, nedlouho poté ale český brankář kvůli nespecifikovanému zranění led opustil.

Mrázek pak zastavil všech 17 střel, ale protože vítězná branka padla za Neuvirthova pobytu ve hře, připsal si vítězství rodák z Ústí nad Labem. Flyers bodovali posedmé za sebou a v Metropolitní divizi vystřídali na třetím místě Columbus. Colorado je bod pod hranicí postupu do play off.

Maple Leafs fanoušky poprvé potěšili ve čtvrté minutě zásluhou Mitchella Marnera s přispěním Plekance. Ve 14. minutě vedl kanadský celek už o tři branky. Útočník Floridy Jonathan Huberdeau ale ke konci úvodní části snížil a v 36. minutě druhým zásahem večera stáhl ztrátu na rozdíl jediného gólu. Vítěznou trefu Toronta obstaral v 52. minutě jubilejním 200. zásahem v soutěži James van Riemsdyk. Konečnou podobu výsledku stanovil útočník Panthers Jevgenij Dadonov.

Toronto díky 27. domácímu vítězství a celkově 46. triumfu v sezoně vytvořilo nové klubové rekordy. "Je to neskutečné, když si uvědomíte, jak dlouho už klub existuje. Dokazuje to naši tvrdou práci," uvedl útočník Patrick Marleau.

Florida ztrácí tři body na New Jersey, které ve Východní konferenci drží druhou divokou kartu zaručující účast v play off. Devils ale odehráli o zápas více. "Porážka bolí. V první části jsme nehráli s potřebným nasazením, a pokud proti takovému týmu, jakým je Toronto, neodevzdáte všechno, draze za to zaplatíte," podotkl brankář Roberto Luongo.

Washington zdolal New York Rangers 3:2 v prodloužení, které rozhodl ruský centr Jevgenij Kuzněcov. Capitals vyhráli pátý duel v řadě. Domácí přitom ještě v 59. minutě prohrávali, ale dánský centr Lars Eller 65 sekund před koncem zápasu srovnal.

"Věříme si za všech okolností. Hrajeme lépe bez ohledu na to, jestli o gól vedeme nebo prohráváme. Nutí nás to hrát naplno a bereme to jako výzvu," prohlásil gólman Washingtonu Braden Holtby.

V sestavě Capitals se z českých hráčů představil pouze obránce Michal Kempný, další bek Jakub Jeřábek a útočník Jakub Vrána zůstali mezi náhradníky. Na straně Rangers odehrál čtvrté utkání osmnáctiletý Filip Chytil, který si v pondělním souboji proti Capitals připsal první bod v NHL. Tentokrát vyšel naprázdno a zaznamenal jen záporný bod do statistiky plus/minus. Brankář Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi ze střídačky.

NHL:

Toronto - Florida 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Branky: 4. Marner (Plekanec), 10. Matthews, 14. Marleau, 52. J. Van Riemsdyk - 18. a 36. Huberdeau, 59. Dadonov. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.893. Hvězdy utkání: 1. Marner (Toronto), 2. Huberdeau (Florida), 3. J. Van Riemsdyk (Toronto).

Washington - NY Rangers 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. Burakovsky, 59. Eller, 61. Kuzněcov - 13. K. Hayes, 51. Spooner. Střely na branku: 33:37. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Holtby (oba Washington), 3. Lundqvist (NY Rangers).

Colorado - Philadelphia 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 26. Nieto - 11. Giroux, 19. Provorov. Střely na branku: 28:33. Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 28:07 minut, inkasoval jednou z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Brankář Petr Mrázek (Philadelphia) odchytal 31:31 minut, ze 17 střel neinkasoval. Diváci: 16.320. Hvězdy utkání: 1. Provorov, 2. Giroux (oba Philadelphia), 3. Nieto (Colorado).

Vegas - Arizona 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 12. Haula, 35. Tuch - 7. a 36. Connauton, 18. Pánik. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.121. Hvězdy utkání: 1. Connauton (Arizona), 2. Haula, 3. Tuch (oba Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 76 51 4 21 273:217 106 2. x-Boston 75 47 11 17 249:194 105 3. Toronto 77 46 7 24 261:219 99 4. Florida 75 39 7 29 229:228 85 5. Montreal 77 28 12 37 196:245 68 6. Detroit 77 28 11 38 199:239 67 7. Ottawa 76 26 11 39 207:270 63 8. Buffalo 76 24 12 40 177:250 60

Metropolitní divize:

1. Washington 77 46 7 24 243:225 99 2. Pittsburgh 77 43 6 28 253:238 92 3. Philadelphia 78 39 14 25 234:232 92 4. Columbus 77 43 5 29 222:211 91 5. New Jersey 76 40 8 28 229:228 88 6. Carolina 77 34 11 32 215:244 79 7. NY Rangers 77 33 9 35 223:248 75 8. NY Islanders 77 32 10 35 246:279 74

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Nashville 76 49 11 16 245:193 109 2. x-Winnipeg 76 47 10 19 255:200 104 3. Minnesota 76 42 10 24 233:215 94 4. St. Louis 76 43 5 28 212:198 91 5. Colorado 77 41 8 28 241:224 90 6. Dallas 77 39 8 30 218:210 86 7. Chicago 77 31 10 36 217:238 72

Pacifická divize:

1. x-Vegas 77 48 7 22 256:208 103 2. San Jose 77 44 10 23 238:209 98 3. Los Angeles 77 42 7 28 224:190 91 4. Anaheim 77 39 13 25 218:208 91 5. Calgary 77 35 10 32 205:234 80 6. Edmonton 77 34 6 37 224:250 74 7. Vancouver 77 28 9 40 201:248 65 8. Arizona 77 27 11 39 193:244 65

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.