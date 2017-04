Córdoba (Argentina) - Belgičan Thierry Neuville vyhrál Argentinskou rallye a jako první jezdec v sezoně mistrovství světa má na kontě dvě vítězství. Pilot týmu Hyundai dovršil v závěrečné rychlostní zkoušce stíhací jízdu, o pouhých sedm desetin sekundy porazil od druhého testu vedoucího Brita Elfyna Evanse a vybojoval čtvrtý triumf v kariéře.

Evans měl v sobotu v čele pořadí už minutu k dobru, ale po dvou defektech a technických potížích s fiestou se mu postupně začal náskok rozplývat a trend nezastavil ani ve třetí etapě. Do poslední zkoušky tak odstartoval s náskokem pouhých šesti desetin sekundy na Neuvillea, který od pátečního defektu pokračoval ve spolehlivých výkonech. A šestnáctikilometrovou power stage s označením El Condor zvládl osmadvacetiletý Belgičan o 1,3 sekundy rychleji. Ještě v první sekci byl přitom Evans o tři sekundy rychlejší.

"Dal jsem do toho všechno. Neměl jsem už dobré gumy, protože v těch předchozích dvou zkouškách jsem do toho šel taky naplno. I kdybych nevyhrál, udělal jsem maximum," řekl Neuville, který do posledního dne vstupoval se ztrátou 11,5 sekundy a v každém ze tří testů Evanse porazil.

Evans byl z těsné porážky zdrcený, po 18 erzetách a 358 měřených kilometrech mu zbyly oči pro pláč. "Jsem hotový z toho malinkého rozdílu. Teď je to těžké přijmout, ale jsem si jistý, že mě to posílí. Udělal jsem drobnou chybu, trefil jsem můstek a to byl možná ten rozdíl. Po tak jasném vedení po pátku... Musím se z toho poučit," řekl Evans, jenž si druhým místem vyrovnal maximum z předloňské Francouzské rallye. V této sezoně byl dosud nejlépe šestý.

S půlminutovým odstupem za vedoucí dvojicí skončil třetí Estonec Ott Tänak s dalším fordem, následoval jeho týmový kolega Sébastian Ogier. Francouzský lídr šampionátu a čtyřnásobný mistr světa stále čeká v Argentině na triumf, tentokrát k němu měl po chybě a technických potížích z úvodního dne daleko a poprvé v sezoně skončil mimo stupně vítězů.

Argentinská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 3:38:10,6, 2. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -0,7, 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Fiesta) -29,9, 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -1:24,7, 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -1:48,1, 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -7:42,7.

Průběžné pořadí (po 5 z 13 závodů): 1. Ogier 102, 2. Latvala 86, 3. Neuville 84, 4. Tänak 66, 5. Sordo (Šp./Hyundai i20) 51, 6. Evans 42, ...14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia) 4.