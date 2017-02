Karlstad (Švédsko) - Suverénní lídr Švédské rallye Thierry Neuville z Belgie havaroval na závěr druhé etapy v superspeciální zkoušce a do vedení druhé soutěže mistrovství světa se dostal Fin Jari-Matti Latvala s toyotou. Neuville vedl po 14 erzetách s náskokem 43 sekund, ale poslední měřený úsek o délce pouhých 1,9 km v Karlstadu nedokončil kvůli poškozenému vozu po jezdecké chybě.

Člena továrního týmu Hyundai potkal podobný osud i v předchozí Rallye Monte Carlo, kde rovněž na závěr předposledního dne musel opustit vedení, tehdy kvůli defektu rovněž po vlastní chybě. Nakonec tam Neuville skončil až patnáctý a na body dosáhl jen díky triumfu v závěrečné bonusové power stage.

"Hrozně jsme si nepřáli zopakovat Monte, ale dopadlo to přesně tak. Jsem strašně zklamaný, neexistují slova, kterými bych vyjádřil, jak se doopravdy cítím," litoval vicemistr světa. "Víme ale, že máme na to s tímhle autem vyhrávat. Jsem si jistý, že to přijde. Zítra se vrátíme a zkusíme zabodovat v power stage," řekl Neuville.

Jeho trable ve Švédsku zásadně změnily náboj pro závěrečný den, protože Latvala vede jen o 3,8 sekundy před Estoncem Ottem Tänakem s fordem. Mistr světa Sébastien Ogier z Francie ztrácí s další fiestou na třetím místě 16,6 sekundy.

Mužem dne byl právě Tänak, který vyhrál tři dopolední testy a výrazně ubral z původně jednadvacetisekundové ztráty na Latvalu. Ogier hned na úvod etapy předstihl Brita Krise Meekea, který pak v předposledním testu skončil s citroënem mimo trať a dlouho trvalo, než mu diváci pomohli znovu se rozjet. Vypadl proto z bodované desítky a je klasifikován na 12. místě hned před Neuvillem, oba mají více než devítiminutovou ztrátu.

Tovární jezdec Škody Švéd Pontus Tidemand s fabií se posunul na devátou pozici a vede kategorii WRC2.