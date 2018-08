Berlín - Jako v prázdninovém kempu se mohou cítit hosté jednoho z berlínských hotelů ve čtvrti Neukölln. Nocují zde totiž v karavanech. Netradiční, ale u návštěvníků oblíbený koncept přitom vznikl spíše náhodou, říká zakladatelka hotelu Hüttenpalast Silke Lorenzenová.

"V roce 2009 jsme s partnerkou Sarah začaly uvažovat o tom, že se v práci osamostatníme. Ve čtvrti jsme žily už dlouho, a proto jsme chtěly něco podniknout zde. Přemýšlely jsme, co zde ještě chybí. Otevírat další restauraci, bar nebo galerii nedávalo smysl," vysvětluje Lorenzenová, proč nakonec volba padla na hotel.

"Naším cílem bylo vytvořit malé místo k přespávání," říká o původních představách. "Při hledání, kde je ještě něco volného, jsme navštívily snad úplně každý dvůr v Neuköllnu," popisuje dobu, než v jednom z nich našly dvojici hal o rozměrech zhruba 200 metrů čtverečních. Jednoduché nebylo ani jednání s úřady, pro které byl koncept "karavanového hotelu" úplnou novinkou.

Sama Lorenzenová s ním původně nepočítala, nápad se objevil až při psaní podnikatelského plánu, který požadovala banka. Dvojice žen se tehdy rozhodla, že jednu z hal přestaví na klasický hotel a v té druhé vybudují malé dřevěné chatky. "Později nás napadlo, že by měl být prostor flexibilní, a proto jsme uvažovaly o chatkách na kolečkách, které je možné přemisťovat. Od chatek na kolečkách pak už ke karavanům nebylo daleko," vzpomíná třicátnice.

Hotel, do kterého šla investice kolem půl milionu eur (13 milionů Kč), tak v roce 2010 otevřel s trojicí malých chatek a trojicí karavanů. "Velmi rychle se ukázalo, že jsou lidé z karavanů nadšeni. I dnes si karavany volí jako první možnost a pro chatky nebo tradiční hotelový pokoj se rozhodují, až když nejsou volné," poznamenává podnikatelka.

Karavanů je dnes ve dvojici pestrých místností celkem osm. Žádné dva přitom nejsou stejné. Hosté mohou volit například mezi stříbrným americkým přívěsem Streamline, do dřeva vyvedeným karavanem s přezdívkou vajíčko, obyvatelným přívěsem s výsuvnou střechou a surfem nebo bílým klasickým karavanem pojmenovaným Sněhurka. Všechny karavany, které pojmou maximálně dvě osoby a malé dítě, jsou renovované v dobovém stylu a doplněné o malé posezení.

Při nocování v karavanech, které jsou umístěny jen nedaleko od sebe, musí podle Lorenzenové hosté počítat s tím, že uslyší i další návštěvníky. Narazit do sebe pak mohou ve společných toaletách a sprchách. "Tam se seznámíte se sousedy tak jako v kempu," říká šéfka hotelu s úsměvem.

I přesto netradiční hotel, kde se za karavan platí 80 až 85 eur (2060 až 2190 Kč) za noc, neláká jen mladé lidi. "Počítala jsem s tím, že k nám budou jezdit hlavně hosté ve věku 30 až 50 let. Jezdí ale i celé rodiny a spousta lidí zde slavila své 60. nebo 65. narozeniny. Nejstaršímu hostovi bylo 93 let," podotýká. Ani on si nedal vymluvit, že přenocuje v karavanu. V jednom podobném prý totiž potkal svou první lásku.

"Jsou lidé, kteří to chtějí vyzkoušet, protože v karavanu nikdy nebyli, nebo lidé, kterým se líbí design. Většina je ale prostě jen zvědavá," vysvětluje si zájem o tento způsob ubytování Lorenzenová, která má prostory hotelu pronajaté na deset let.

"V roce 2020 tak budeme muset znovu jednat s majitelem a bude zajímavé, jestli bude chtít pokračovat. Je otázkou, jestli tady vzhledem k prudce rostoucím cenám budeme moci zůstat, nebo si budeme muset hledat nové místo. Ale náš koncept je flexibilní stejně jako naše karavany, takže by nebyl problém se přestěhovat," je přesvědčena.