Washington - Americká společnost Netlix se chystá odvysílat kontroverzní show, během níž se má skupina lidí snažit někoho zmanipulovat k vraždě. Ta samozřejmě nebude reálná, i tak vzbudila upoutávka k této show zveřejněná na internetu v úterý kritické a udivené reakce na sociálních sítích. Informoval britský deník The Daily Mail.

"Otázka, kterou si klademe, je velmi jednoduchá: Může být člověk nátlakem okolí zmanipulován tak, aby spáchal vraždu?" vysvětluje smysl show nazvané The Push její autor Derren Brown. Podle tohoto britského iluzionisty má jít o "sociální experiment".

V show, která bude k dispozici ke streamování 27. února, má skupina najatých osob přesvědčit jednu osobu, že nemá jinou možnost než někoho zabít. Daná osoba má podle Browna uvěřit, že jde o reálnou situaci, a nebude údajně vědět, že je filmována. Brown na twitteru oznámil, že po této show mají následovat dvě další.

Na reklamní upoutávce jsou záběry z podobné show, kterou pod názvem Pushed To The Edge udělal Brown v lednu 2016. Tehdejším protagonistou, který údajně o ničem nevěděl, byl podnikatel Chris Kingston. Na něj bylo sehráno představení fiktivního charitativního galavečera, na němž se ho několik lidí snažilo přesvědčit, že musí daného člověka shodit ze střechy. Kingston to odmítl.

"Mám vážné pochybnosti o této akci. Nemyslí si, že Derren Brown je idiot, ale...," komentovala akci jedna z uživatelek twitteru. Podle jiného komentáře se tím "znovu ukazuje, že televizní reality show jsou chyba".

Brown přišel už s řadou kontroverzních projektů. Na jednom z nich, nazvaném Apokalypsa, například v roce 2012 přesvědčoval jistého muže, že na Zemi dopadl meteorit a že je konec světa. V roce 2003 hrál v přímém přenosu ruskou ruletu s pistolí, kterou mu nabil vybraný dobrovolník. Pořad i přes kritiku britské policie odvysílala britská televize Channel 4, ovšem s mírným zpožděním, údajně proto, kdyby se iluzionistické číslo nepovedlo.