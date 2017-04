Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes zrušil plánovanou schůzku s německým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem na protest proti jeho záměru sejít se zástupci nevládních organizací, které kritizují izraelské zacházení s Palestinci. Poté, co tuto informaci přinesly některé německé sdělovací prostředky, ji potvrdil také David Keyes, mluvčí izraelského premiéra. "Schůzka je zrušena," uvedl.

Netanjahu kvůli plánovanému setkání Gabriela s ochránci lidských práv předem pohrozil, že by jednání s německým ministrem mohl zrušit. Na to šéf německé diplomacie odpověděl, že takový krok by považoval za politováníhodný. Upozornil rovněž, že by bylo nemyslitelé, aby německá vláda zrušila oficiální jednání s Netanjahuem při jeho cestě do Německa kvůli tomu, že by se chtěl sejít s kritiky vlády. Gabriel je v Izraeli na třídenní návštěvě.

S Netanjahuem se měl Gabriel sejít před plánovaným jednáním se zástupci organizace Betselem, která dokumentuje porušování lidských práv na palestinských autonomních územích, a skupiny Breaking the Silence, jež poskytuje prostor izraelským vojákům pro výpovědi o jejich armádní službě. Obě tyto nevládní organizace vláda považuje za levičácké a neobjektivní.