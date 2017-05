Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ocenil kritický český přístup k rezoluci Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), která podle českých poslanců popírá izraelskou svrchovanost nad Jeruzalémem. Podle izraelských médií vyzval Netanjahu ostatní země, aby následovaly českého příkladu.

Rezoluci kritizující Izrael za vykopávky ve východním Jeruzalémě tento týden odmítla česká Poslanecká sněmovna, která vyzvala vládu, aby pozastavila členské příspěvky určené pro UNESCO. Praha by letos měla zaplatit přes 30 milionů korun.

"Je to správné, důstojné a odvážné rozhodnutí, které by ostatní měli následovat," citoval list The Times of Israel izraelského premiéra. Jeho země si začátkem června připomene 50. výročí šestidenní války, v níž Izrael právě východní část Jeruzaléma získal na Jordánsku.

Izrael považuje Jeruzalém za své hlavní město, což však mezinárodní společenství kvůli anexi jeho východní části odmítá a uznává jako metropoli Tel Aviv.

Česko dlouhodobě patří k nejbližším izraelským spojencům a poslanci nyní označili přístup UNESCO k židovskému státu za zpolitizovaný.