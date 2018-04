Jeruzalém - Izrael dnes oznámil zrušení kontroverzního plánu na deportaci asi 35.000 afrických migrantů zpět do Afriky poté, co se dohodl s úřadem OSN pro uprchlíky na přesídlení více než 16.000 z nich do nespecifikovaných západních zemí. Premiér Benjamim Netanjahu následně oznámil, že Afričané poputují "do rozvinutých zemí jako Kanada, Německo nebo Itálie".

"Toto je jedinečná dohoda mezi vysokým komisařem OSN a Izraelem, která přesune 16.250 osob, přemístí je do rozvinutých zemí jako Kanada nebo Německo a Itálie. To je závazek, který vysoký komisař OSN učinil; zorganizovat to a dokonce to zaplatit," řekl Netanjahu na tiskové konferenci.

Původně chtěl Izrael běžence vyhostit zpět do Afriky, tento záměr ale vyvolal protesty a kritiku řady sdružení, napsala agentura AP. Deportace měly začít už v neděli, ale izraelský nejvyšší soud verdiktem z 15. března proces dočasně zablokoval.

Většina z dotyčných 35.000 až 40.000 migrantů pochází z Eritreje, jejíž vládu obvinila OSN ze zločinů proti lidskosti, a z Jižního Súdánu zmítaného už pátým rokem občanskou válkou. Běženci tvrdí, že z Afriky je vyhnalo ohrožení ve vlastní zemi, Izrael je ale označuje za ekonomické migranty a tvrdí, že nemá povinnost udělit jim azyl.

Podle nové dohody s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) má být více než 16.000 Afričanů přesídleno do "různých západních zemí, které je jsou ochotny přijmout". Zbylí migranti dostanou v Izraeli trvalý pobyt, uvádějí izraelská média. Úřad izraelského premiéra uvedl, že body nové dohody budou naplňovány ve třech fázích v průběhu příštích pěti let.

"Dohoda odvrací hrozbu nuceného vyhoštění do nejmenovaných afrických zemí, přičemž panovalo přesvědčení, že se jedná o Rwandu a Ugandu, se kterými dosáhl Izrael tajné dohody," napsala AP. Proti původnímu plánu vlády se konala řada demonstrací a k jeho přehodnocení vyzývala sdružení lékařů, akademiků, básníků, rabínů či obětí holokaustu.