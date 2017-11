Praha - Útočník Andrej Nestrašil se dočká odložené premiéry v české hokejové reprezentaci. Při působení v NHL jeho start z různých důvodů nevyšel, například k dodatečné nominaci do role náhradníka na loňský zářijový Světový pohár v Torontu nedostal po zlomenině obratle povolení od Caroliny. Šestadvacetiletý odchovanec pražské Slavie přijel na reprezentační sraz až jako hráč Nižněkamsku v KHL po letním odchodu ze zámoří.

"Pár akcí jsem prošvihl, bohužel. Doufal jsem, že ta premiéra by mohla přijít dřív, ale Světový pohár i mistrovství světa mi utekly. Zaplaťpánbůh jsem se ale vrátil na nějakou úroveň a mám šanci o to bojovat," řekl novinářům Nestrašil.

Po třech letech na farmách se Nestrašil dočkal debutu v NHL v dresu Detroitu, odkud se v listopadu 2014 přesunul do Caroliny. Usadil se v základní sestavě, ale loni v únoru si v duelu na ledě Toronta po nešťastném pádu na mantinel poranil obratel a v uplynulé sezoně sehrál za Hurricanes jen 19 utkání. Jinak působil na farmě v Charlotte v AHL.

V Nižněkamsku si opět užívá důvěry. V průměru tráví na ledě přes 18 a půl minuty a v 29 zápasech nasbíral 18 bodů za šest branek a 12 přihrávek. Doufal, že dostane šanci ukázat se v reprezentaci před únorovými olympijskými hrami v Pchjongčchangu. "Jsou před námi jen dva turnaje, tak jsem doufal, že se v nominaci objevím, a mám z toho radost," podotkl Nestrašil.

Přestože se pod pěti kruhy nepředstaví hráči z NHL, je mu jasné, že bude v boji o místo konkurence. "Snažím se nestresovat. Každý ví, jak to je a co je ve hře. Je to moje první zkušenost s nároďákem, jsou to tři zápasy a prvních pár dnů se budu rozkoukávat. Chci si to hlavně užít a hrát, jak nejlíp umím, a vše ostatní už není v mojí moci," uvedl Nestrašil, který má na kontě v NHL 128 zápasů a 48 bodů za 17 branek a 31 asistencí.

Podle něj bude mít olympijský turnaj v Koreji i bez hvězd z NHL kvalitu. "Já viděl spoustu skvělých hráčů, co se do NHL ani nedostali. Ten turnaj bude kvalitní. O tom, jestli člověk hraje NHL, někdy rozhoduje ne úplně kvalita hráče. Je tam spousta dalších okolností. Určitě to bude velmi kvalitní turnaj. I když budou chybět superstar jako Crosby a McDavid, ale i tak tam budou kvalitní týmy," myslí si Nestrašil.

Je si vědom, že má výhodu v tom, že je univerzál, který je schopen nastoupit v útoku na jakékoliv pozici. "Já si dělal srandu, že jsem hokejový chameleon. Kam mě dají, tak se snažím udělat co nejlepší práci. Hrál jsme vlevo, na centru, vpravo. Hraju, kde mě chce trenér mít. Za těch devět deset let je mi to jedno. Samozřejmě mám nějaké preference, ale záleží, co chce trenér," uvedl Nestrašil.

Po odchodu z juniorky Slavie do QMJHL strávil v zámoří celkem devět let, ale s přechodem zpět na širší kluziště neměl větší problém. "V NHL mě nikdy nechtěli dát na centra, protože si mysleli, že na to rychlostně nemám. V Rusku mě hned dali na centra, což je zvláštní, protože ten led je daleko větší a musí se daleko víc bruslit. Ale asi dobře čtu hru a tak nějak tuším, kudy to půjde, a podle toho hraju," uvedl Nestrašil.

Je rád, že se Nižněkamsku daří, takže v týmu vládne dobrá atmosféra. "Když se nedaří, tak první, kdo za to může, jsou cizinci, kterých je jen pět. Takže pro nás je důležité, že jsme třetí v konferenci," podotkl Nestrašil.

"Jsme tým, který vyhrál všechny zápasy maximálně o gól, snad nikdy o dva. Nebodujeme jako hráči v ostatních týmech, ale nějaké body tam jsou. Po loňské sezoně, kdy jsem nastupoval deset minut za zápas, je to teď okolo dvaceti a hodně mi to pomohlo," pochvaloval si.

Na život v Rusku si bez problémů zvykl. "Já vyrůstal v Praze v paneláku, naši spali na matracích a neměli ani postel. Všichni jsme spali v jednom pokoji, já moc nejsem na nějaký luxus. Já jdu stejně na zimák, týden jsem pryč. Pro mě to nějak mentálně hrozné není. Horší je to pro přítelkyně, co jsou zavřené celý den v bytě, a to si nedokážu představit," popsal Nestrašil.

Je rád, že má v týmu krajana Robina Hanzla. "A taky jsou tam dva Američani. Jeden z nich je tam pět let a ze začátku nám pomáhal se vším možným. S Robinem jsem na pokoji, když cestujeme," dodal Nestrašil.