Kodaň - Pro českého útočníka Andreje Nestrašila hokejové mistrovství světa v Dánsku skončilo. Do hry ho již nepustí zranění pravého ramena z pátečního utkání proti Bělorusku, přestože by nemělo být nikterak vážné.

Definitivně se o předčasném konci sedmadvacetiletého hráče Nižněkamsku na jeho první velké reprezentační akci rozhodlo dnes, kdy zkusil absolvovat rozbruslení před večerním duelem proti Rakousku. Stav poraněného ramena mu neumožní návrat do sestavy.

"Pokrok bohužel není, Andrej není schopen hrát. Má prokrvácení v oblasti ramenního kloubu, které pochází z jednoho částečně porušeného svalu," uvedl lékař českého týmu Dušan Singer.

Zotavení lze podle jeho odhadu očekávat až v průběhu několika týdnů. "Čekalo se jen na jeho subjektivní pocity, zda bude schopen i přes své potíže hrát. Ukazuje se, že to možné není. Rozhodnutí jsme nechali na něm, po dnešním tréninku se vyjádřil, že hrát není schopen," řekl Singer.

Sám pražský rodák, který má na kontě i více než stovku zápasů v NHL, nechtěl zbytečně zabírat místo ostatním. K ideálnímu stavu má jeho rameno hodně daleko. "Cítil jsem dneska na ledě, že kdybych nastoupil, tak by to bylo patnáct dvacet procent," prohlásil Nestrašil.

"Nemá to cenu, jsou tady další kluci, kteří můžou hrát na sto procent. Je daleko lepší, když nastoupí oni, než abych se tam plácal já. Nikomu by to pak nepomohlo, ani mně, protože bych tam vypadal jak blbec, týmu pak už vůbec. V tom mi to rozhodování dost ulehčilo," dodal Nestrašil.

Zranil se hned v prvním střídání utkání s Běloruskem ve třetí minutě při souboji s Alexandrem Kitarovem u mantinelu. V předešlých čtyřech zápasech na turnaji si připsal tři asistence.