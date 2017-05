Paříž - Posledním soupeřem českých hokejistů v základní skupině na mistrovství světa v Paříži bude dnes Švýcarsko a ve hře bude druhé místo v první části turnaje. Útočník Michal Birner, který stejně jako Roman Červenka ve Švýcarsku působí, věří, že si národní tým připíše šestou výhru v řadě a skončí druhý za Kanadou.

"Tabulku sleduju asi jako každý. Do zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát za tři body a nekoukáme se doprava doleva. Je to další zápas na turnaji, který chceme zvládnout. Nespekulujeme a jdeme zvítězit," řekl Birner den před utkáním.

Švýcaři zatím ve francouzské metropoli bodovali ve všech zápasech a na kontě mají 12 bodů, o jeden méně než Češi. Dvakrát totiž prohráli po samostatných nájezdech nebo v prodloužení. Jako jediní ale zatím přehráli Kanadu 3:2 v prodloužení.

"Na turnaji jsem neviděl ani jeden jejich zápas, ale koukal jsme na výsledky a vím, že porazili Kanadu a proti Finsku to měli velmi dobře rozehrané, i když nakonec zápas ztratili. Je to bruslivý, agresivní tým. I když nároďáku pět top hráčů ze švýcarské ligy chybí, tak mají kvalitní mužstvo. Navíc mají dobré gólmany," uvedl jedenatřicetiletý útočník.

Výběr ze země helvétského kříže se podle něj snaží hrát moderní hokej. "Tým vcelku omladili a snaží se hrát hodně s pukem. Už to není jen ten kanadský styl nahazovaní. Snaží se kontrolovat puk, z toho pohledu to pro nás bude výzva. Musíme ho držet sami a moc jim ho nepůjčovat," podotkl Birner.

Český tým by v případě vítězství měl získat jistotu, že čtvrtfinále bude hrát v Paříži. Po prohře se naopak může stěhovat do Kolína na Rýnem. Birner se tím ale nezaobírá.

"Loni jsme si všichni mysleli, jaká to pro nás bude výhoda, že nebudeme cestovat a Američani budou muset. A oni nás pak přehrávali, i když jsme prohráli až na nájezdy. Připadalo mi, že měli více sil," poukázal na zkušenost z loňského MS, kdy se Češi na čtvrtfinále nemuseli přesouvat a naopak z Petrohradu do Moskvy přijel tým USA.

"Možná je v tom psychologická výhoda, že člověk nezmění prostředí. Známe to tady. V tom by výhoda mohla být. Dnes jsou ale všichni hráči zvyklí na cestování, neviděl bych to na výhodu. Navíc, pokud chceme hrát o medaile, musíme stejně do Kolína," řekl útočník Fribourgu.

Birner na šampionátu nastupuje ve formaci s Michalem Řepíkem a Petrem Vránou. A zatím se jim vcelku daří, i když samotný Birner má na kontě jen jednu asistenci. "Je super, že se Řepa rozstřílel a daří se mu dávat góly. Já osobně mám malinko jinou roli než loni. Vím, že mi to tam nepadá a body nedělám. Jsme tu ale jako tým, každý máme nějakou roli a já jsem se tomu podřídil a dělám vše proto, abychom přešli čtvrtfinále a měli šanci si zahrát o medaile. To je jediné, co mě zajímá," řekl Birner, jenž na předešlém MS nasbíral v osmi zápasech sedm bodů.

Radost mu ale dělá hra celé formace, která dostává šance i v přesilových hrách. "Jako trojka máme pohyb, což je důležité. Jak nebudeme bruslit, je to špatné. Nejsme velcí a silní beci nás od branky odtlačí. Musíme hrát v pohybu. Poslední dva tři zápasy jsme hráli jako lajna výborně a přineslo to ovoce pro Řepu, že dal góly," dodal Birner.