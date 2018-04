Příbram - Povedenou reprezentační premiéru má za sebou mladý útočník Martin Kaut. V duelu proti Švýcarsku v rámci seriálu Euro Hockey Challenge přispěl k výhře 5:2 dvěma nahrávkami. Naopak roli jedné ze zkušených opor potvrdil dvěma gólovými zásahy Roman Horák.

Kaut byl členem čtvrté formace "mladých pušek" s Davidem Tomáškem a Janem Ordošem. "Ani jsem nebyl moc nervózní. Naše lajna měla dobré první střídání a pak hned druhé dával 'Galvi' (Jakub Galvas) gól, takže ze mě nervozita spadla. Pak jsem se snažil si zápas užít a makat," řekl Kaut novinářům.

"A užil jsem si to moc. I tím, že je tady stadion s menší kapacitou a bylo prakticky vyprodáno, tak to bylo super," pochvaloval si teprve osmnáctiletý pardubický forvard.

Na příbramský led si přenesl pohodu, kterou ukázal v extraligovém play off. "Snažil jsem se hlavně, abych nebyl nervózní, protože pak bych asi nehrál, jak jsem hrál. Jsem rád, že to takhle dopadlo," uvedl Kaut.

Na vlastní kůži pocítil obrovský rozdíl mezi extraligou a hokejem na mezinárodní scéně. "Myslel jsem, že to bude o trošku, ale hlavně v rychlosti je to asi tak o tři úrovně jinde. A dvacítky? Ty jsou tak o level níž, tam se hodně lítalo," porovnával Kaut.

Ke dvěma asistencím přidal i proměněný nájezd. Byť se při rozhodnutém utkání jely jen díky dohodě obou stran tréninkově, tak ho úspěšný pokus potěšil. "Udělal jsem to stejně jako v Třinci, akorát tam jsem netrefil bránu, zatímco tady ano a spadlo to tam. Ještě bych chtěl ale určitě dát gól i v normální době," předsevzal si Kaut.

Z týmu cítí odhodlání hráčů proklestit si cestu až do Dánska na světový šampionát. "Asi každý se tady bude chtít předvést a dostat se do nominace na mistrovství světa, ale přišlo mi, že hrajeme dobře jako tým. Nebylo to tak, že by někdo hrál na sebe. Naše lajna byla silná do útoku, ale také jsme hodně propadávali do obrany, což se nesmí stávat. Říkal nám to i trenér. Zítra se v tomto ohledu musíme zlepšit," prohlásil Kaut.

V úvodu se zdálo, že Švýcaři český tým ani příliš neprověří. "Začátek jsme měli výborný a myslím, že jsme byli daleko lepší; silní na puku i v soubojích, byli jsme rychlejší, první v soubojích, ale potom za stavu 3:0 jsme trošku polevili a obrázek hry se trošku změnil," připustil Horák.

"Pak jsme nabídli Švýcarům i nějaké přesilovky, oni z jedné udeřili a od té doby jsme se začali trošku bát, takže tam byly i nějaké chyby. Ale pomohl nám gól Robina Hanzla, tím jsme se dostali zpátky do pohody a doklepali jsme to nějak do konce," dodal Horák.

V závěru to za stavu 2:4 zkusili Švýcaři s dlouhou hrou bez gólmana, ale Horák se podruhé v utkání zapsal mezi střelce až tehdy, kdy byl Joren van Pottelberghe zpět mezi tyčemi. "To je určitě paradox," smál se Horák. "Soustředili jsme se tam hlavně na bránění a dopředu jsme to hnát nechtěli, ale mě se tam pak vytvořila šance, že jsem měl rychlost ve středním pásmu, objel jsem beka, vystřelil a dal gól," popsal Horák.

Výhra na úvod desetizápasového bloku přípravných soubojů před mistrovstvím světa je povzbuzením pro celý tým. "Všichni, co tady jsou, tak si to zaslouží. Všichni hráli výborně a s chutí, začátek byl parádní, pak se možná projevilo to mládí a udělali jsme nějaké chyby, ale dotáhli jsme to do úspěšného konce. Je třeba také poděkovat divákům, že vytvořili tak skvělou atmosféru," ocenil Horák.