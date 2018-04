New York - Drogy, alkohol a cigarety jsou v poměru k výdělkům nejdostupnější v Lucembursku, naopak nejhlouběji do kapsy k uspokojení takovéhoto zlozvyku musí sáhnout lidé na Ukrajině, v Pákistánu či Nepálu. Vyplývá to z indexu neřesti, který sestavila agentura Bloomberg. Česká republika v celosvětovém přehledu pro rok 2017 skončila na 27. místě a oproti předchozímu hodnocení si o sedm příček "polepšila".

Bloomberg index sestavuje na základě dat OSN, Světové zdravotnické organizace, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Agentura uvádí, že přehled je čistě ekonomickým indikátorem a nijak se nevěnuje morálnosti či legálnosti těchto zlozvyků.

V rámci přehledu Bloomberg srovnává s týdenním výdělkem v dané zemi místní náklady na pořízení balíčku cigaret prémiové a běžné značky, lahve piva, vína a destilátu, gramu amfetaminu, gramu marihuany, gramu kokainu a gramu opioidu, například heroinu či opia.

Nejdostupnější neřesti jsou podle indexu v Lucembursku, kde výše zmíněný nákupní košík vyjde na méně než desetinu místního týdenního příjmu. Ke stanovení příjmu Bloomberg vychází z výkonu ekonomiky. V případě Lucemburska je nutné poznamenat, že pilířem této malé země je rozsáhlý finanční sektor, takže Lucembursko v poměru HDP na osobu výrazně převyšuje průměr Evropské unie.

První pětku zemí s nejdostupnějším financováním neřestí tvoří vedle Lucemburska Bahamy, Švýcarsko, Island a Francie, kde nákup vyjde do 20 procent týdenního příjmu. Na opačném konci přehledu stojí Pákistán, Nepál, Burkina Faso a Ukrajina. Pro srovnání, Ukrajinec pro nákup sortimentu vybraného Bloombergem musí vydat 13 týdenních platů. V Česku je to asi 40 procent týdenního příjmu a na Slovensku s 47. pozicí pak 72 procent.

Pokud jde o prosté porovnání cen, pak jsou Japonsko a Nový Zéland s Austrálií jedinými třemi státy, kde nákup těchto drog, alkoholu a cigaret přijde na více než tisíc dolarů (21.000 korun). Do sto dolarů (2100 korun) se zájemce dostane v 21 převážně tropických zemích. V Česku je pak účet 152 dolarů (3100 korun) a na Slovensku 242 dolarů (5000 korun).