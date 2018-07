Praha - Neúspěch akce na záchranu 12 thajských fotbalistů uvězněných v zatopené jeskyni si nikdo nepřipouštěl, řekl dnes novinářům český hasič David Kareš, který byl na místo vyslán z České republiky. Společně s kolegou Petrem Vodičkou měli za úkol posoudit, zda by se pro vyproštění dětí a jejich trenéra dala využít velkokapacitní čerpadla. Nasazení českých hasičů dnes ocenil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a předal jim skleněné plakety.

"Když jsem viděl to místo, tak první, co mne napadlo, bylo klobouk dolů všem, kteří se účastnili záchrany a komunikace s těmi chlapci v té jeskyni. Podmínky byly velmi náročné," popsal Kareš své pocity po příjezdu k jeskyni. "Až 35 stupňů ve stínu, téměř stoprocentní vlhkost. Bahno, vlhko, ostré výběžky, ty jeskyně byly dost malé. Na druhé straně, myslím, že ani z místních si nikdo nepřipouštěl, že by se to nepovedlo," dodal.

Chlapci ve věku mezi 11 a 16 roky a jejich 25letý trenér byli v jeskyni uvězněni od 23. června kvůli stoupající vodě, která je přinutila ustupovat hlouběji do jeskyně. Všechny se nakonec podařilo postupně zachránit.

Česko vyslalo 6. července do Thajska dva hasiče. Ihned po příletu se přesunuli k jeskynnímu komplexu, aby připravili záložní variantu záchrany s nasazením velkokapacitních čerpadel či jiné techniky. "Díky bohu ta pomoc, se kterou thajská strana počítala jako s variantou B, kdyby nevyšla ta záchranná akce, nebyla potřeba," řekl Hamáček, když hasičům předával ocenění. "Chtěl bych poděkovat za to, jak se úkolu zhostili. Thajská strana vysoce hodnotila jejich profesionalitu a nasazení," dodal ministr.

Na záchranné akci se spolu s potápěči podíleli také vrtaři, kteří hledali alternativní místo pro vstup do jeskyně, popsal Vodička. "Byly tam také skupiny, které odčerpávaly vodu přímo z jeskyně, v okolí byla místa, kde se čerpalo z vodních toků, které směřovaly do té jeskyně. Přesouvaly se desítky lahví se stlačený vzduchem," přiblížil průběh operace.

Vodička zmínil, že připraven byl i černý scénář, který počítal s tím, že se záchrana nepodaří. "Jeskynní potápění, kalná voda, zúžené prostory, chlapci bez výcviku - všechno, je rizikový faktor. O tom riziku svědčí i fakt, že jeden ze záchranářů při přípravě akce zahynul," doplnil.

Pomoc českých hasičů a jejich techniky za hranicemi není podle obou mužů nijak výjimečná. Čerpadla, která byla připravena pro převoz do Thajska, už byla využita například v Polsku, na Slovensku, v Srbsku nebo ve Francii.

Vodička, který je velitelem čety hasičského záchranného sboru v Praze, působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003, ve stejném roce pomáhal v Alžíru, o dva roky později byl v Pákistánu. S Trauma týmem ČR se účastnil i mise v Nepálu, kam byl v roce 2015 vyslán po ničivém zemětřesení.

Zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Kareš se podílel například na vyproštění české lodi uvízlé v Drážďanech, odstranění spadlé Trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku.