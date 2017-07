Windischgarsten (Rakousko) - Vítěznou sérii fotbalistů Plzně v přípravě ukončil v šestém utkání debakl s Fürthem. Viktoria v dnešním úvodním zápase na soustředění v Rakousku prohrála se soupeřem z druhé bundesligy 1:5. Duel byl kvůli bouřce předčasně ukončen v 75. minutě.

"Den blbec," postěžoval si na internetových stránkách Viktorie trenér Pavel Vrba. Dopoledne při tréninku kvůli zranění přišel o Jana Kovaříka s Alešem Matějů, zatímco před zápasem se zranil Roman Hubník a utkání nedohráli David Limberský s Radimem Řezníkem.

"Zranilo se nám několik hráčů, mezi kterými jsou i lídři mužstva," uvedl bývalý reprezentační kouč. "Navíc jsme prohráli 1:5. A nutno říci, že zcela zaslouženě. Fürth byl lepší, přímočařejší, důraznější a využíval našich chyb," dodal Vrba.

Jeho výběr do utkání s Fürthem vyhrál všech pět předchozích přípravných zápasů. Český vicemistr rozstřílel Rokycany 10:1, Ústí nad Labem 8:1, České Budějovice 5:1, zatímco Sokolov zdolal 3:2 a Petřín Plzeň 2:0. Proti osmému celku minulého ročníku druhé bundesligy ale tvrdě narazil.

První poločas prohrála Viktoria 0:3 po dvou gólech Dursuna a zásahu Omladiče. Druhá půle nevyšla Plzni o moc lépe a Dursun v 52. minutě završil hattrick. Po hodině hry sice snížil Kopic, ale vzápětí dal pátou branku Fürthu Ernst. "Nedůraz v osobních soubojích, silná přechodová fáze soupeře a náš nevydařený vysoký presink. Fürth uměl dobře trestat naše chyby," vyjmenoval Vrba nedostatky Plzně.

V 75. minutě byl duel po dohodě obou týmů kvůli bouřce ukončen. "Na hřišti byly kaluže, člověk si chtěl nahrát, ale zastavilo se to několik metrů před spoluhráčem. Rozhodčí to správně ukončil, to už nemělo cenu," prohlásil Kopic.

Další zápas čeká Viktorii v sobotu proti Wolverhamptonu a o tři dny později nastoupí proti dalšímu anglickému celku Watfordu.

Fürth - Viktoria Plzeň 5:1 (3:0)

Branky: 15., 18. a 52. Dursun, 34. Omladič, 61. Ernst - 60. Kopic. Zápas byl po dohodě týmů předčasně ukončen v 75. minutě kvůli bouřce.

Sestava Plzně: Bolek - Řezník (72. Vacovský), Hejda, Hájek, Limberský (29. Kopic) - Hrošovský (46. Živulič), Hořava (46. Ivanschitz) - Petržela, Kolář (46. Řezníček), Zeman (72. Pfeifer) - Bakoš (46. Krmenčík). Trenér: Vrba.