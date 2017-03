Plzeň - Hokejisté Plzně prožili po loňském zisku bronzu těžkou sezonu, po 14. kole uzavírali extraligovou tabulku s pouhými osmi body, ale nakonec nabídli svým fanoušků dvě série v play off. Ve čtvrtfinále se rozloučili po porážce 2:4 na zápasy s Libercem. Podle útočníka Jakuba Lva už v druhé polovině sezony předváděli Indiáni kvalitní výkony. Jeden z ofenzivních lídrů už v příští sezoně v týmu nebude, z Plzně odchází.

"Jsme teď zklamaní, protože jsme chtěli sérii prodloužit. Myslím si ale, že s odstupem času celou sezonu zhodnotíme tak, že to není ani úspěch ani propadák," řekl novinářům Lev, který byl v play off s 11 body za čtyři branky a sedm asistencí z 11 utkání nejproduktivnějším hráčem týmu spolu s kapitánem Ondřejem Kratěnou.

"Dostali jsme se posledním zápasem do předkola a posledním zápasem do čtvrtfinále play off. Nebylo daleko, abychom sehráli poslední zápas série s Libercem, ale to už by bylo asi moc štěstí najednou," uvedl Lev po páteční domácí porážce 4:5, která zpečetila vyřazení Plzně.

V úvodu sezony měli Západočeši úplně jiné myšlenky než na semifinále. "Když jsme měli po první čtvrtině osm bodů, koukli jsme se na tabulku a všechno bylo daleko," vrátil se k nepříjemnému období Lev. U týmu skončil kouč Michal Straka, bratr majitele a generálního manažera klubu Martina Straky, který se místo něj postavil na střídačku spolu se sportovním manažerem Tomášem Vlasákem.

"Tým je seskládaný z dvaceti hráčů, dvou až tří gólmanů, realizačního týmu a trenérů. Musí si to všechno sednout. My jsme asi nenašli na začátku sezony správnou chemii, ale v druhé půlce už jsme předváděli kvalitní výkony," řekl Lev.

Plzeň si vybojovala play off až v posledním 52. kole základní části na ledě Sparty, v předkole otočila sérii s Vítkovicemi z 0:2 na 3:2 na zápasy a s Libercem svedla srdnatý souboj. "Předkolo nás nakoplo a nabilo. Dodává to síly, když si dokážete, že můžete hrát s týmem, který ovládl základní část i play off minulé sezony i letošní základní část," podotkl Lev.

Západočeši se nevzdali ani za stavu 3:5 v pátečním šestém utkání. Lev v power play snížil a v posledních vteřinách sahal po vyrovnání obránce Lukáš Pulpán. "Když jsem ještě viděl, že má Lukáš dvě vteřiny do konce šanci, tak jsem si říkal, že je to takové deja vu," vybavil si Lev loňský závěrečný duel semifinále se Spartou. Pulpán v něm tehdy vyrovnal v závěru, ale Plzeň pak inkasovala v prodloužení.

Plzeňský odchovanec, který s Indiány slavil v roce 2013 titul, potvrdil, že barvy Škody v příští sezoně hájit nebude. "Můžu říct, že to byl na nějakou dobu můj poslední zápas za Plzeň. Nevím, na jak dlouho," uvedl.

"Vyrostl jsem tady od šesté třídy, prožil jsem tu krásné roky - titul, přechod z juniorů do mužů. Nemůžu říct křivé slovo. Myslím ale, že jsem v Plzni byl hodně dlouhou dobu. Těžko se mi odchází, ale změna člověku občas pomůže, nakopne ho. Nevím, jestli bude pozitivní nebo negativní. To se uvidí. Rozhodl jsem se, že to půjdu zkusit někam jinam," uvedl Lev.

Spekuluje se o tom, že by se mohl stát posilou Vítkovic. "Nevím přesně, kam půjdu. Ani nevím, co po mně v novém působišti budou chtít. Snažil jsem se předvádět co nejlepší hokej, určitě budou chtít, abych dával góly a nahrávky jako kdekoliv, kde si vyberou hráče," řekl Lev.

Těší se, že si ještě užije v Plzni posezonní rozlučku s fanoušky. "Byli fantastičtí. Za to, co předváděli v play off, musím smeknout," dodal.