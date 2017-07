Silverstone (Británie) - Oba vozy Ferrari měly podle Sebastiana Vettela štěstí, že po defektech v závěru dnešní Velké ceny Británie formule 1 dojely do cíle. Německý pilot současně odmítl, že by Ferrari po brzké zastávce v boxech poškození pneumatik podcenilo.

Vettellovi praskla guma v předposledním kole a čtyřnásobný mistr světa kvůli tomu přišel o třetí místo. Nakonec obsadil až sedmou příčku a jeho náskok v čele mistrovství světa před dnešním vítězem Lewisem Hamiltonem z Mercedesu se v polovině seriálu snížil na jediný bod.

"Ještě nevím, proč se to stalo. Ale myslím, že to nešlo předvídat," řekl Vettel, který zajel jako první z favoritů do boxů pro nové pneumatiky už v 19. kole. "Prasklá guma nás všechny překvapila. Neriskovali jsme, ani jsme to nepodcenili. Navíc Kimi měl o pět šest kol čerstvější gumy," přidal.

Räikkönenovi praskla pneumatika jen chvíli před tím, než stejný osud potkal Vettela. Finský pilot v tu chvíli navíc jel na druhé příčce za vedoucím Hamiltonem. "Guma nepraskla hned, ale nejdřív z ní z ničeho nic kousek odletěl," uvedl Räikkönen. "Nemyslím, že bych na něco najel. Všechno vypadalo v pohodě, prostě jsme zase měli smůlu," dodal.

Mistr světa z roku 2007 nicméně přiznal, že i kdyby ho nepotkaly problémy s pneumatikami, Hamiltona by nedojel. "Měli jsme dobrý start, ale jakmile nám odjeli, neměli jsme šanci je porazit. Snažil jsem se Lewise držet, ale neměl jsem na to rychlost," prohlásil Räikkönen.

Vettel před závodem vedl šampionát o dvacet bodů před Hamiltonem, který však rekordním pátým vítězstvím v Silverstonu snížil ztrátu na minimum. "Neměli bychom zapomínat, že do konce je pořád hodně daleko," uvedl Vettel. "Je pravda, že Mercedes byl v posledních závodech lepší, ale rozhoduje kvalifikace, kde jsou díky silnějšímu motoru rychlejší," dodal.

"Proto na tom musíme pracovat, ale nejde čekat zlepšení přes noc. Pořád jsme ale oproti loňsku udělali obrovský krok. Třeba Red Bull v zimě hodně mluvil o tom, jak budou dobří, a nepovedlo se jim to," prohlásil Vettel. "Není důvod k panice, protože máme rychlé auto, jen musíme rychle zapracovat na několika detailech," přidal.