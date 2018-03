Praha - Nenávistný, zpupný, mstivý, trapný a naprosto nevhodný slavnostní chvíle - tak charakterizují čtvrteční inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana dnešní komentáře českých deníků. Znovuzvolený prezident si v něm podle nich naprosto nemístně a malicherně vyřizoval účty, namísto státnické vize jen opakoval otřepané plány. Zeman promarnil šanci ukázat smířlivější tvář a naopak dál rozeštvává už tak rozdělenou společnost, míní komentátoři.

"Mluvil-li prezident těsně po zvolení o pokoře, pak to z včerejšího pohledu byla jen bezvýznamná chvilková indispozice. Prezident chce útočit, účtovat a mstít se," píše se ve sloupku Lidových novin (LN). Podle jeho autora Zeman papalášským odsouzením podnikatele Zdeňka Bakaly bez nároku na řádný proces dokázal zpřítomnit rétoriku 50. let. "O dobrých a špatných podnikatelích má rozhodovat prezident, stejně tak i o novinářích či občanských aktivistech. Skoro to vypadá jako láska k autokracii," komentoval autor sloupku Zemanovy slovní útoky v inauguračním projevu.

"Čiré rozeštvávání, nehodné slavnostní chvíle... Zeman proměnil jeden z nejposvátnějších sálů v zemi v agitační středisko," napsal autor komentáře Hospodářských novin s titulkem "Zeman málem králem. Nudný, zpupný i trapný". Staronový prezident podle něj nedokázal ani při této slavnostní chvíli potlačit svou přirozenost pomstychtivého hulváta.

V inaugurační projevu scházelo cokoliv, co do něj patří, zato obsahoval zcela nemístné útoky, chválu sama sebe, pochlebování voličům či kaskádu volných asociací, píše se ve sloupku deníku Právo s názvem V bahně. Jeho autor zmínil například obsáhlou pasáž věnovanou polozapomenuté Dělnické straně sociální spravedlnosti. "Dobrá, od člověka, který obráží sjezdy SPD a KSČM, lze pochopit snahu sdělit národu, že existuje ještě něco horšího. Ovšem v inauguračním projevu?" ptá se autor. Zmiňovat Bakalu v situaci, kdy drží u moci "trestně stíhaného miliardáře s problematickou minulostí" Andreje Babiše, je snahou ukázat na někoho jiného, a útoky na média klasickou technikou přeskakující desky.

"V jubilejním roce založení republiky nepadlo jediné slovo o demokratických hodnotách, na nichž byla vybudována. Den po narozeninách jejího zakladatele Tomáše Masaryka mu jeho nástupce nevěnoval pozornost. Místo toho zápasil v bahně," uvádí Právo.

Nejde ani tak o to, co prezident řekl, ale kdy a kde to řekl, píše se v komentáři Mladě fronty Dnes (MfD). Zeman podle něj sice sděloval své legitimní názory, ale ve Vladislavském sále při obnovení prezidentského slibu to působilo "neuvěřitelně hloupě". "V roce stého výročí republiky se malichernosti, žluč a vyřizování účtů vůbec nehodí," uvedl autor komentáře.

Jako alibi pro totální vybočení ze žánru inauguračního projevu podle MfD nemůže posloužit ani to, že Zeman slavnostní proslovy, jako je vánoční poselství nebo projev při výročí vzniku republiky 28. října, neumí. Z Pražského hradu mohla být cítit spojující sounáležitost, Zeman ale promarnil příležitost. "Ne příležitost ukázat svou slabost, ale naopak svou sílu. Sílu na chvíli se zastavit, ztišit, ukázat smířlivější tvář, pohlédnout vpřed," podotkla MfD.