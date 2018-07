Paříž - Podle šéfa cyklistické stáje Sky Davea Brailsforda musí být nenávist součástí francouzské kultury. Jinak si totiž nedovede vysvětlit agresivní reakce fanoušků při etapách Tour de France na dopingovou kauzu čtyřnásobného vítěze slavného závodu Chrise Froomea.

Mezinárodní cyklistická unie UCI uzavřela Froomeův případ po devíti měsících necelý týden před startem Tour. Froome nedostal žádný trest, ačkoli při loňské Vueltě jeho vzorek moči vykázal dvojnásobně překročenou povolenou koncentraci salbutamolu, na jehož užívání má udělenou výjimku.

Obhájce žlutého trikotu a jeho kolegové z týmu jsou na Tour terčem bučení, fanoušci na ně plivou a lijí nápoje. Minulý týden při dvanácté etapě dokonce jeden z nich Froomea napadl. "Je to zvláštní. Když byl případ ještě vyšetřován, jeli jsme na Giru a Italové byli skvělí. Španělé byli také v pohodě. Asi je to jen záležitost Francouzů," řekl Brailsford.

"Asi je to součástí jejich kultury. Nevím, jak by se jim líbilo, kdyby na mistrovství světa v Rusku fanoušci plivali na jejich reprezentanty. Určitě by k tomu jedno dvě slova řekli. Ale tady je v pořádku plivat na nás a naše zaměstnance," prohlásil šéf Sky.

"V žádném sportu není pro plivání místo, dokonce bych řekl, že to není normální ani v běžném životě. Ale tady se to prostě asi tak dělá. Je to ostuda, ale nenecháme se tím rozhodit," uvedl Brailsford. "Bohužel si myslím, že to nepřestane. Je to nepříjemné, ale my si chceme zachovat důstojnost a snažíme se na to nereagovat," dodal.

"Bohužel s tím nic nezmůžeme, ale asi to k vyhrávání patří," přidal Brailsford na tiskové konferenci během dnešního volného dne, po kterém Tour čeká posledních šest etap. Žlutý trikot před nimi drží Geraint Thomas ze Sky, druhý je se ztrátou minuty a 39 sekund Froome.