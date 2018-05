Praha - Bývalý skvělý obránce a dlouholetá opora národního týmu František Kaberle je přesvědčený, že medailový půst hokejové reprezentace brzy skončí. Dokonce je přesvědčený, že čekání na cenný kov, jež se čtvrteční porážkou s USA ve čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku prodloužilo na šest let, potrvá už jen rok.

"Myslím, že nemusíme být smutní. Vypadá to, že tu máme dost mladých dobrých hráčů, kteří jen potřebovali získat tuhle zkušenost. Tímhle si prostě musíte projít, to nelze natrénovat. Věřím, že příště už to vyjde na medaili," řekl čtyřiačtyřicetiletý Kaberle z pozice experta, jehož oslovila ČTK. "Vážně, opravdu si to myslím," ujistil pětinásobný mistr světa z let 1996, 1999 až 2001 a 2005.

Kaberle si pomohl pohledem do minulosti. "Když my jsme hráli šampionát ve Stockholmu (1995), bylo v týmu také hodně nováčků. Skončili jsme čtvrtí, získali jsme zkušenosti a pak už jsme začali vozit medaile. Současný tým tam má také řadu talentovaných hráčů," připomněl Kaberle, v jehož sbírce úspěchů je i Stanley Cup s Carolinou z roku 2006, olympijský bronz z téhož roku i dva bronzy z mistrovství světa (1997 a 1998).

Právě zakomponování mnoha mladých hráčů bere jako obrovské pozitivum a z toho pohledu nahlíží i na vystoupení během celého turnaje. "Prožili si to, samozřejmě někteří z nich třeba nebudou příště k dispozici a budou hrát třeba NHL, ale ti ostatní už budou na tu situaci připravení, budou hrát a reagovat úplně jinak. Do příštích let bych to vůbec neviděl černě. Věřím, že to bude dobré," prohlásil Kaberle.

Klíčový čtvrtfinálový duel se silnými Američany rozhodl podle jeho názoru nepovedený začátek, přestože se pak výběru trenéra Josefa Jandače podařilo dvoubrankové manko dorovnat.

"Začátek nám utekl, tam jsme hráli trošku ustrašeně. Pak jsme byli dvě a půl třetiny rovnocenným soupeřem, ne-li o něco lepší. Myslím, že právě ten začátek rozhodl. Udělaly se nějaké individuální chyby, ale ty se v hokeji stávají. Nebýt toho začátku, mohlo to být jiné," uvedl Kaberle. "Já už potom věřil na klasických 2:2 a penalty, jako vždycky s Američany," dodal s úsměvem.

Nepovedený vstup do zápasu ale podle něho lze jen sotva komukoli vyčítat. "Je tam hrozně mladých kluků, kteří tohle nezažili; je to něco jiného, když hrajete zápasy ve skupině a pak duel play off o všechno. I když si to člověk nepřipouští, hraje trošku jinak," vysvětlil Kaberle.

"Když je ten hráč poprvé v takové situaci, trenéři to mohou říkát tisíckrát a cpát to do těch hráčů horem dolem, aby si dali pozor na začátek zápasu a ten úvod zachytili. Dokud tohle neprožijete, míjí se to účinkem, protože si to potřebujete prožít na vlastní kůži," dodal Kaberle.

Líbila se mu předváděná hra a zaujalo ho mnoho hráčů. "Nechci jmenovat konkrétně, ale zdá se mi, že nám dorůstají tvořiví hokejisti. V obraně i v útoku jsou mladí kluci, kteří dorostou do výborných hráčů. A k tomu Krejčí s Pastrňákem zvedli ofenzivu do jiné dimenze, i když s USA až tolik vidět nebyli," uvedl Kaberle.

"Myslím, že to bylo celkově velmi pozitivní vystoupení, i když se vypadlo už ve čtvrtfinále, což je vždy zklamání. Ale ten tým působil velmi dobrým dojmem a věřím, že to tak viděli i fanoušci. Občas odehrajete špatnou základní skupinu a pak se to povede dotáhnout k medaili, tohle byl pravý opak," uzavřel Kaberle.