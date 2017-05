Paříž - Reprezentační kapitán Jakub Voráček gólem a dvěma asistencemi podpořil očekávanou výhru českých hokejistů na mistrovství světa nad Běloruskem 6:1. Po úvodní porážce s Kanadou 1:4 získal národní tým na šampionátu v Paříži první body.

"Nebrali jsme nic jiného než tři body, nemohli jsme si dovolit prohrát i druhý zápas," řekl Voráček novinářům. "Myslím, že jsme dobře bruslili, hráli jsme solidně přesilovky. Celá obrana zahrála parádně, kluci drželi výborně modrou a díky tomu jsme je drželi v pásmu a nic moc jim nedovolili," prohlásil útočník Philadeplhie.

Jedním z klíčových momentů zápasu byl podle Voráčka první gól Petra Vrány ve 14. minutě. "Uklidnil nás. Tyhle zápasy jsou ošemetné, a když se do nich nemůžete dlouho dostat, tak je to nervózní. Pak oni třeba ujedou, dají jeden náhodný gól a najednou je z toho zápas," podotkl Voráček.

V úvodu druhé třetiny Bělorusko snížilo brankou dvě sekundy po skončení přesilové hry na 2:1. "Na začátku druhé třetiny jsme začali trochu létat, dostali jsme branku, ale jak dal Červus (Roman Červenka) na 3:1, tak jsme zápas kontrolovali," řekl sedmadvacetiletý útočník.

Voráček vstupoval do zápasu ve formaci s Janem Kovářem a Lukášem Radilem, v průběhu utkání se ale přesunul k Davidu Pastrňákovi a Tomáši Plekancovi. "Musíme se nabízet, bruslit a pak to půjde. Myslím, že všichni tři vidíme led velice dobře a musíme si vyhovět. Když budeme pospolu, musíme pomoct týmu vyhrát," podotkl Voráček.

Změnu spoluhráčů prý ani pořádně nepostřehl. Zejména s ohledem na časté přesilové hry. "Říkal mi to Pleky před koncem druhé třetiny. A jestli to prospělo? Ve třetí části jsme dali nějaké góly, což potěší. My jsme ale moc společných střídání neměli, bylo tam hodně přesilovek a oslabení," dodal Voráček.

Gólman Francouz: Šest zákroků za celý zápas? To jsem nezažil

Pouhým sedmi střelám, z nichž jedna prešla za jeho záda, čelil v souboji s hokejisty Běloruska brankář Pavel Francouz. Šestadvacetiletý gólman Čeljabinsku přiznal, že něco takového ve své kariéře nepamatuje. Zároveň ocenil spoluhráče, jak zodpovědně si při vítězství 6:1 počínali.

Dost už naznačila první třetina, v níž Bělorusové namířili jedinou střelu mezi tyče. "V životě jsem nezažil zápas, že bych měl šest zákroků. A zvlášť na mistrovství světa, to se moc nestává," řekl Francouz. "Řekli jsme si, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany a budeme se snažit dostat co nejméně gólů, což jsme plnili. Kluci to odehráli perfektně. A k tomu dali ještě šest gólů, což je taková třešnička navíc," doplnil Francouz.

Hru výběru kouče Josefa Jandače by označil jako totální dominanci. "Dneska to vypadalo, že na ledě hrajeme v deseti. Zvlášť s přibývajícím časem; zdálo se, že Bělorusům docházela i síla, věděli, že s tím výsledkem nic neudělají. Chvílemi to vypadalo, že tam hraje jen jeden tým. Z brány se na to koukalo moc dobře," pochválil útočné manévry v podání kapitána Jakuba Voráčka i ostatních.

Své první vystoupení na turnaji si ale jinak příliš neužíval. Chyběl mu větší zápřah. "Byl to zápas, který jako gólman nemám rád. Nedostanete se moc do hry. Ale je to věc, kterou já nedokážu nijak ovlivnit. Nezbývá tedy, než to přijmout a soustředit se na každý moment, aby člověk neudělal nějakou chybu a zbytečně neinkasoval," podotkl Francouz.

Přes málo, jež Bělorusko v ofenzivě předvedlo, bylo blízko k vyrovnání ze stavu 0:2 na 2:2. Při faulu Tomáše Kundrátka však rozhodčí ne zrovna citlivě ukončili hvizdem signalizovanou výhodu Bělorusů, ti krátce po něm přitom dostali puk za Francouzova záda.

"Určitě si myslím, že pískli dřív, než měli," nezastíral Francouz. Byl však klidný, že vedení 2:1 jeho mužstvu zůstane. "Věděl jsem hned, že to jako gól nemůže platit. Hra byla přerušená dřív, snažil jsem se jen soustředit na to nadcházející oslabení," popsal.

Bělorusové jako by se vyšťavili v pátečním dramatickém duelu s Finy, které dokázali notně potrápit. "Asi ano. I když my jsme s Kanadou sehráli velmi těžký zápas taky a do poslední chvíle jsme se rvali o výsledek. Ale trenéři nám uzpůsobili harmonogram toho dne. Kluci se déle vyspali, dali jsme si oběd, poradu a šli jsme na to," přiblížil Francouz.

Bělorusové ho nijak nepřekvapili. "Asi je to i tou naší hrou, že se moc k ničemu nedostali. Kluci hráli aktivně, přistupovali k nim, nepouštěli je do našeho pásma a v oslabení výborně blokovali naše střely, což je hlavní důvod, proč těch jejich střel bylo tak málo," uzavřel Francouz.

Šimek nechtěl výhru 6:1 zveličovat, už myslí na zápas s Finy

Po úvodní prohře s Kanadou (1:4) čeští hokejisté na mistrovství světa bez větších problémů porazili Bělorusko a na vítězství 6:1 se podílel trefou i obránce Radim Šimek. Opora Liberce ve 48. minutě v přesilové hře zvýšila na 4:1. Po pátečním neproměňovaní šancí proti obhájcům titulu si dnes Češi v ofenzivě spravili chuť.

"Samozřejmě to je úleva. Ale zase bych moc nezveličoval, že jsme Bělorusům dali šest gólů. Je to pozitivní, ale v pondělí proti Finsku musíme být pokorní, protože to bude úplně jiný zápas," řekl novinářům Šimek.

Bělorusové kladli výběru trenéra Josefa Jandače odpor polovinu utkání, kdy jim sudí neuznali gól na 2:2 a pak je zlomila v 36. minutě branka Romana Červenky na 3:1. "Nevím, s jakou taktikou do zápasu šli, ale prvních pět minut dobře bruslili. My jsme se na jejich tempo rychle zadaptovali a pomohly nám dva góly v první třetině. Až na deset minut v té druhé jsme zápas ovládali," uvedl Šimek, který byl vyhlášen nejlepším hráčem českého týmu.

Vedle branky zaujal i tvrdým zákrokem na jednu z hvězd Bělorusů Andreje Kosticyna. "Vyplynulo to ze situace. Byl otočený, já přijížděl z druhé strany a sám jsem byl překvapený, co jsem mu dal za tělo, protože takhle moc nehraju. Asi jsem to odkoukal od Gudyho (Radka Gudase), se kterým nastupuju," smál se Šimek.

Parťák, který je svou říznou hrou vyhlášený v NHL, nenechal jeho zákrok bez reakce. "Jo, plácal po mně. I on měl během zápasu střetnutí s jedním Bělorusem, který byl o hlavu větší. A stejně s ním zametl, klobouk dolů před ním," doplnil Šimek na adresu obránce Philadelphie.

Zápas nepovažoval za nijak výjimečně tvrdý. "Náročný ale určitě ano, takže jsem hrozně spokojený, že jsme získali tři body," pochvaloval si Šimek, který se v desátém duelu na MS v kariéře trefil podruhé. Celkem má na kontě v 25 zápasech v národním týmu na kontě pět gólů.